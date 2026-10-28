Tributo a “Javis” Martín del Campo en el Escarabajo Scratch

FOTO: Facebook Javier Martin del Campo

Este sábado 31 de octubre será recordado Javier “Javis” Martín del Campo, compositor, guitarrista y líder de la banda tapatía de rock y baladas “La Revolución de Emiliano Zapata”, con un tributo en El Escarabajo Scratch, el bar en donde el mítico músico, fallecido el 28 de julio pasado, se presentó durante una larga temporada.

La cita es en el Andador Coronilla -cerca de la casona en donde residió la diva del cine mexicano María Félix- entre Hidalgo y Morelos, en el Centro Histórico de Guadalajara.

Se presagia una noche especial con artistas y amigos invitados que se reunirán para compartir escenario, canciones y recuerdos, y de paso también festejar los 21 años de existencia del Escarabajo Scratch.

Entre los músicos participantes se menciona a Mario Arellano Blues, Jorge Bernal, Juan Manuel Ayala, Omar Ramírez, Daniel Kitroser y Larry Sánchez, vocalista de la agrupación 39.4

Escarabajo scratch. FOTO: Facebook Andador Coronilla

QUÉ: Tributo a Javis Martín del Campo

CUÁNDO: Sábado 31 octubre 23:00 horas

DÓNDE: Escarabajo Scratch, Andador Coronilla #28, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.

No hay cover ni reservaciones, se recomienda llegar con bastante anticipación

SOBRE JAVIER MARTÍN DEL CAMPO MURIEL

-“Javis ” nació en abril de 1951 en San Luis Potosí, pero toda su formación artística y profesional se desarrolló en Guadalajara, en donde murió a los 75 años de edad el 28 de julio de 2026.

-En 1969 fundó “La Revolución de Emiliano Zapata”, con la que alcanzó reconocimiento en los años setenta, especialmente con el tema “Nasty sex”.

-Años después, la banda reorientó su propuesta hacia la balada y lanzó temas como “Mi forma de sentir” -que después se popularizó aún más con la versión que grabó Pedro Fernández en 1994- y “Cómo te extraño”. Posteriormente retornó al rock.

-Javier Martín del Campo incursionó en el cine al lado de la actriz Angélica María en el filme “La verdadera vocación de Magdalena”.

-Varias de sus composiciones trascendieron fronteras y algunas, (“Nasty sex” y “Ciudad perdida”) han sido incluidas en las películas “Y tu mamá también” y “Roma”, del nuevo cine mexicano dirigidas por Alfonso Cuarón.