Agradecen diputados el apoyo de Sheinbaum a Jalisco

Legisladores de cuatro bancadas del Congreso de Jalisco expresaron que Sheinbaum "gobierna para todos".

El respaldo que otorgó la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco, al anunciar que el gobierno federal invertirá 14 mil 500 millones de pesos en la construcción de dos acueductos para traer agua a Guadalajara, evitó que el gobierno de Jalisco se endeudara por más de 50 mil millones de pesos y que se privatizara el agua.

Los diputados que integran las bancadas de Morena, Hagamos, Futuro y PT en el Congreso de Jalisco, explicaron en un comunicado que el anuncio de la presidenta “nos confirma, estar en la posicion correcta al haber rechazado la propuesta contenida en la iniciativa enviada por el gobernador , para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, pues representaba un mecanismo de privatización del agua”.

Tambien consideraron “positivo” que en la presentacion efectuada en Palacio Nacional, el gobierno del estado se haya comprometido a invertir 10 mil 200 millones de pesos, para la renovacion de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, los colectores estatales y la clausura de descargas irregulares.

Las bancadas parlamentarias que conforman el bloque opositor anunciaron que vigilarán que “los compromisos en materia hídrica, se cumplan”. Añadieron que el SIAPA tiene que reestructurarse a fondo. “De nada sirve un acueducto nuevo y obras importantes, si el organismo que lo opera sigue igual”, advirtieron.

En el comunicado, los legisladores de Morena y sus aliados señalaron que se demostró que el problema del agua de Jalisco se puede resolver sin deuda y sin privatizar.

Por separado, el coordinador de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, hizo una publicación en sus redes sociales, donde afirmó que “en Jalisco tenemos claro que usted gobierna para todas y todos y ante los problemas que aquejan a las y los jaliscienses, siempre contaremos con su apoyo y solidaridad y el decidido apoyo de su gobierno”.