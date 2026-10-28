Se canceló la sesión de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso

La diputada de Morena, Candelaria Ochoa, es quien preside la Comisión de Igualdad Sustantiva.

La Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso local canceló la sesión prevista a realizarse este miércoles, por la inasistencia de las diputadas de MC, Adriana Medina, Montserrat Pérez Cisneros y María Elisa Bravo.

En este año esa Comisión ha cancelado en seis ocasiones sus sesiones de trabajo por las faltas de las emecistas, informó la presidenta, Candelaria Ochoa Ávalos, diputada de Morena.

La legisladora precisó que en el presente año se suspendieron cuatro sesiones consecutivas, luego sí se realizó una y ahora ya van dos consecutivas que se cancelan por falta de quórum.

Para este día se tenía previsto revisar y votar dos dictámenes. Uno relativo a aplicar reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, de acuerdo a una iniciativa presentada por la legisladora Candelaria Ochoa.

El otro dictamen se refiere al reconocimiento de las familias de la diversidad sexogenérica.

Sin embargo, ambos temas quedarán en pausa, hasta en tanto no se convoque a una nueva reunión de trabajo de la Comisiòn de Igualdad Sustantiva.

Las legisladoras de MC, Adriana Medina y Montserrat Pérez Cisneros, enviaron justificantes para no presentarse a la sesión de trabajo.