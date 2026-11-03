Cemex y Ancore concluyen colado de última losa de Torre Rise; alcanza 412 metros de altura

Las empresas Cemex y Ancore Group realizaron el colado de la última losa de la Torre Rise, con lo que concluyeron la etapa de obra civil del rascacielos, ubicado en Monterrey, Nuevo León, que alcanzó una altura de 412 metros y se posicionó como el edificio más alto de Latinoamérica.

El avance se logró con el colado de la losa correspondiente al piso 101, un hecho que marca una nueva etapa en la construcción de este proyecto, considerado uno de los más importantes de infraestructura en la región. De acuerdo con la información del proyecto, la torre todavía tendrá la incorporación de una antena de 72 metros, por lo que alcanzará una altura final de 484 metros.

El evento se realizó durante el fin de semana pasado y contó con la presencia de directivos de Ancore Group, Alora, Nest y Cemex. Entre los asistentes estuvieron Sergio Menéndez, presidente de Cemex México, y Óscar Martínez, director general de Ancore Group.

Para llevar a cabo esta construcción, Cemex participó con el suministro de concretos de alta resistencia, diseñados para soportar las condiciones estructurales del edificio y la presión necesaria para bombear el material a más de 400 metros de altura.

Además del suministro de materiales, la empresa brindó acompañamiento técnico durante las distintas etapas de la obra, mediante asesoría especializada en el diseño de las mezclas y supervisión de los colados masivos, con el objetivo de mantener la calidad y durabilidad de la estructura.

Como parte de la ceremonia, también se realizó la develación de una placa conmemorativa en la parte más alta del edificio, con la que se simbolizó el cierre de la etapa de obra negra y el inicio de la siguiente fase de desarrollo. Entre las características que tendrá la Torre Rise se encuentran 35 elevadores, los cuales contarán con tecnología de alta velocidad y estarán entre los más rápidos del país.

Asimismo, se informó que los niveles 95 al 97 serán destinados a un mirador turístico, al que podrán acceder los visitantes mediante la compra de boletos. Este espacio permitirá observar la ciudad desde uno de los puntos más elevados de la región. La construcción de la Torre Rise comenzó el 30 de septiembre de 2023. Desde entonces, el proyecto ha requerido una importante cantidad de materiales y personal para alcanzar los avances actuales.

Hasta esta etapa se han construido alrededor de 185 mil metros cuadrados, para lo que se utilizaron aproximadamente 120 mil metros cúbicos de concreto. También participaron miles de camiones revolvedores y cerca de 800 trabajadores que colaboraron en las distintas actividades de construcción.

Con el colado de la última losa, la Torre Rise se acerca a completar su desarrollo y se prepara para continuar con las siguientes etapas del proyecto, entre ellas la incorporación de su antena y los trabajos correspondientes para su funcionamiento.

Por su parte, Cemex destacó que su participación en esta obra forma parte de su trayectoria en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. En el marco de su 120 aniversario, la compañía señaló que continúa colaborando en construcciones que buscan transformar el entorno urbano e impulsar el crecimiento de las ciudades.