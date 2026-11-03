La Llorona encuentra en las madres buscadoras una nueva forma de representar el dolor por los desaparecidos

«¡Ay, mis hijos!». Durante generaciones, el lamento de La Llorona ha recorrido las historias transmitidas de boca en boca en México. La leyenda habla de una mujer que, vestida de blanco, vaga por las noches mientras llora por los hijos que perdió. Su figura, tradicionalmente asociada con el miedo y lo sobrenatural, también puede interpretarse desde una realidad que atraviesa al país: la de las madres y familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

La coincidencia entre ambas historias no se limita al dolor de una madre que ha perdido a sus hijos. También está en la búsqueda interminable, en la imposibilidad de cerrar una ausencia y en la necesidad de hacer escuchar un reclamo. Desde esta perspectiva, La Llorona adquiere una resignificación contemporánea: deja de ser únicamente un personaje de terror para convertirse en una representación simbólica de las mujeres que recorren el país intentando encontrar a sus familiares.

Aunque existen distintas versiones sobre el origen de la leyenda, algunas de sus raíces se relacionan con la cosmovisión mesoamericana. Una de las figuras asociadas con sus antecedentes es Cihuacóatl, la mujer serpiente, una deidad mexica vinculada con la maternidad, la tierra y la muerte. Sus apariciones, descritas en relatos coloniales, estaban acompañadas de lamentos y advertencias sobre acontecimientos que afectarían a su pueblo.

Con el paso del tiempo, el relato incorporó elementos de la tradición europea y adquirió nuevas interpretaciones durante el periodo virreinal. Así se consolidó la imagen de una mujer que, después de perder a sus hijos, vaga eternamente lamentando su ausencia. La leyenda se convirtió en una de las narraciones más reconocibles del imaginario popular mexicano, transmitida a través de distintas generaciones y con variaciones según la región.

Sin embargo, los mitos no permanecen inmóviles. Sus personajes pueden adquirir nuevos significados conforme cambian las sociedades y las preocupaciones de quienes los cuentan. En México, donde miles de familias enfrentan la desaparición de alguno de sus integrantes, la imagen de una mujer que busca a sus hijos encuentra un eco particularmente doloroso.

Esta lectura también ha sido abordada desde la investigación académica. En 2017, la investigadora Gloria Luz Godínez publicó el artículo Lloronas, madres y fantasmas: necrobarroco en México, en la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México. En el texto, propone reinterpretar la figura de La Llorona a partir de las madres que buscan a sus familiares desaparecidos y de sus formas de hacer público el duelo frente a la violencia.

Godínez relaciona el lamento de la figura legendaria con las expresiones de las madres organizadas, quienes convierten su dolor en una acción colectiva y política. Desde esta perspectiva, llorar no significa permanecer inmóvil ante la pérdida: también puede ser una forma de denunciar, exigir respuestas y resistirse a que la desaparición de sus seres queridos quede en el olvido.

La relación entre el mito y la realidad también ha sido estudiada por la investigadora Ilaria Sartini, quien publicó en 2025 el artículo La resignificación de la Llorona a través de las épocas: de mito a performance política. Su análisis aborda las transformaciones de este personaje y su identificación con las madres de personas desaparecidas en México, así como la manera en que la figura ha sido reivindicada en expresiones colectivas y políticas, entre ellas las relacionadas con los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La comparación adquiere otra dimensión cuando se observan las labores de búsqueda. Las madres y familiares salen con fotografías, palas y herramientas para recorrer terrenos, caminos y posibles sitios de inhumación clandestina. Se organizan en colectivos, comparten información y, en muchos casos, realizan tareas de localización e identificación ante las omisiones y deficiencias de las instituciones encargadas de encontrarlos.

Su lucha no consiste solamente en esperar el regreso de sus seres queridos. También implica exigir investigaciones, conocer qué ocurrió con las personas desaparecidas y obtener respuestas de las autoridades. Por eso, la figura de La Llorona puede funcionar como una metáfora de una ausencia que no se resuelve con el paso del tiempo y de un reclamo que se niega a desaparecer.

No obstante, es importante reconocer que la búsqueda no corresponde exclusivamente a las madres. Padres, hermanas, hermanos, hijas, hijos y otros familiares también participan en los colectivos y en las jornadas de localización. La resignificación del mito permite partir de una figura materna profundamente arraigada en la cultura mexicana, pero su significado puede extenderse a todas las personas que buscan a alguien que falta.

Así, La Llorona puede escucharse de otra manera. Su grito ya no representa únicamente el castigo sobrenatural de una mujer condenada a vagar por la eternidad, sino que recuerda a quienes recorren el país preguntando dónde están sus familiares. En una realidad donde la desaparición mantiene a miles de familias en la incertidumbre, la leyenda encuentra una nueva forma de hablar del duelo, la memoria y la exigencia de justicia.

Mientras haya familias que sigan buscando a sus seres queridos, el lamento de La Llorona conservará una resonancia que va más allá del miedo: la de quienes se niegan a dejar de llamar a sus hijos y a permitir que sus nombres sean olvidados.