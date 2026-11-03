Doce artistas plásticos dan vida a “Lo que nos falta…” en Jesús María

El arte siempre posee la sensibilidad de impresionar y envolver el alma. Aunado a lo anterior, si sumamos el hecho de viajar, recorrer distancias y vislumbrar nuevos paisajes y territorios, el arte se convierte en un divertimento de intrínsecas aristas y vértices de reluciente fulgor.

Inauguración de la exposición “Lo que nos falta…”

En el municipio de Jesús María, perteneciente a la Región Altos Sur de Jalisco, tuvo lugar la inauguración de la exposición colectiva “Lo que nos falta…”, en uno de los espacios del Museo Tlatelli, donde doce artistas plásticos de variopintos estilos y corrientes artísticas mostraron parte de su talento.

Anna Cooke y Roberto López, artistas de "Lo que nos falta…"

Lo anterior quizá se lea como un acto “normal” que forma parte de las actividades cotidianas del ámbito cultural; sin embargo, el hecho de que suceda en una pequeña población, a poco más de 130 kilómetros de Guadalajara, adquiere otras cotas de emoción debido a la atmósfera de pasión, entrega, querencia y atención por parte de los involucrados en este espacio cultural, ubicado en pleno centro de Jesús María, a escasos metros del otrora Santuario de Nuestra Señora del Rayo y sobre la calle Atilano García.

Obra de Ana Cooke

Sí, tal parece que en esta población, alguna vez llamada “Barranca de Viudas”, la cultura se ha retomado con la seriedad y prestancia necesarias para ofrecer al visitante y al público en general un espacio privilegiado donde mostrar exposiciones con la calidad visual necesaria para dejar recuerdos y vivencias casi palpables.

"Ensimismada", obra de Roberto López

La muestra ofrece obra de Manuel Guardado (quien comanda con inusitada gallardía Taller Industria, recinto que funciona como galería y taller de grabado en la Perla Tapatía); Manuel Sandoval (experto en la anatomía y la condición humana, ganador de un Salón de Octubre y tercer lugar en la Primera Bienal Internacional de Pintura de México en 2017); Lucía Torres (de fuerte impronta visual, ganadora del primer puesto en la categoría de gráfica del Concurso de Artes Visuales “Mictlampa”, en Tlaquepaque, en 2017, y quien a principios de este año presentó en Galería Manifesto su políptico “Por Agua o Por Tierra Da Igual”); Patricia García (quien plasma primordialmente la espiritualidad femenina y que recientemente presentó en Galería Adriana Valdés su exposición individual titulada “Del Vientre de la Luna al Ombligo de la Tierra”); Anna Cooke (artista con más de dos décadas en los terrenos de lo abstracto y docente del Centro de Educación Artística [Cedart] “José Clemente Orozco”); Claudia Perenzález (con infinidad de exposiciones individuales y colectivas, incluida una en Casa Mèxic de Barcelona); Luis Garibaldi (con participación en espacios como el Centro Cultural El Refugio, en Tlaquepaque, la Galería Adriana Valdés y Ludoterapia Autocreadora AC); Roberto López (artista de amplia trayectoria, con más de 100 exposiciones en su haber y quien alguna vez fue docente del Instituto Cultural Cabañas y del Centro Cultural Casa Colomos); Américo García (artista multidisciplinario que abarca la ilustración, el grabado y el diseño gráfico); Abner Rojas (autodidacta, originario de la CDMX, pero tapatío por adopción, gestor cultural y fundador del movimiento independiente “Figuracciones”, con exposiciones colectivas en Pulque Degollado, Vía Libertad y LARVA, además de una individual en Galería Sepia); Catherine Colángelo (artista visual estadounidense radicada en Guadalajara, que ofrece un estilo de profundidad conceptual y geometría metafísica), y Arnulfo Salazar (fotógrafo, docente, investigador y promotor cultural, egresado de la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño [CUAAD] y oriundo de Jesús María, Jalisco).

"Tzinacantecuhtli", obra de Abner Rojas

Al corte del listón inaugural de “Lo que nos falta…” acudieron la presidenta municipal de Jesús María, Jalisco, Olivia Sevilla López; los artistas Anna Cooke y Roberto López; así como Ana María Gómez, encargada de museografía, y los regidores José León y Maximiliano Camarena Martínez.

"x - 30 8 / 30 / 22", obra de Catherine Colángelo

La exposición podrá visitarse durante lo que resta de 2026 y representa una inmejorable oportunidad para dirigirse a una de las poblaciones que ofrece un amplio abanico de posibilidades turísticas. ¿Han catado la cerveza artesanal Triana? ¿Han puesto el diente en una suculenta gordita picada? ¿Han escuchado sobre la belleza del Ecoparque Chichimeco? Si ninguna de las tres preguntas anteriores tiene respuesta, carguen de energía vital esa alma viajera que todos los seres humanos poseemos en nuestras entrañas y pisen Jesús María, que ahí se toparán con la mejor de las respuestas. Y, de paso, suban al segundo piso del Museo Tlatelli para encontrarse con una inaudita exposición de artera belleza visual.

Obra de Manuel Guardado

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