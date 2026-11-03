Dictan condena a 2 hombres por asaltar 3 tiendas el mismo día

Por asaltar el mismo día tres tiendas de conveniencia en Guadalajara, dos hombres identificados como José Conrado “N” y Édgar Michel “N” fueron sentenciados a seis años y ocho meses de prisión.

Los robos por los que fueron hallados culpables ocurrieron el 10 de enero de 2025, según informó la Fiscalía del Estado. El primer asalto -del que no se especificó la hora- fue en una sucursal de la Avenida Luis Pérez Verdía, en la colonia Ladrón de Guevara, en donde ambos individuos ingresaron y amenazaron a la empleada que se encontraba en el área de cajas.

Édgar Michel “N” sacó un arma de fuego, cortó cartucho y le apuntó, mientras José Conrado “N” la amagó con un cuchillo. Entre ambos se apoderaron del dinero de las cajas registradoras y de varias cajetillas de cigarros, para después escapar a bordo de una motocicleta Bajaj Pulsar, modelo 2024, color azul con negro y sin placas de circulación.

El mismo día, a las 15:18 horas, se presentaron en otro establecimiento en la misma avenida y repitieron el modus operandi.

Édgar Michel “N” amenazó a la empleada con el arma de fuego, mientras José Conrado “N” utilizó el cuchillo para exigirle el efectivo. Ambos sacaron el dinero de la caja y guardaron varias cajetillas de cigarros en una mochila. Después salieron del negocio y huyeron en la misma motocicleta.

La Fiscalía agregó que doce minutos más tarde, alrededor de las 15:30 horas, llegaron a un tercer establecimiento, ubicado sobre la Calle Jesús García, en la Colonia Villaseñor. En esta ocasión, Édgar Michel “N” ingresó al negocio y amagó con el arma de fuego a uno de los empleados para obligarlo a entregar el dinero de la caja, mientras José Conrado “N” permanecía afuera vigilando. Tras apoderarse del efectivo, Édgar Michel “N” salió y se dirigió hacia la motocicleta, donde lo esperaba su acompañante.

Sin embargo, el trabajador se fue detrás de los ladrones y solicitó auxilio a patrulleros de la Policía de Guadalajara que pasaban por ahí, quienes intervinieron y lograron detener a José Conrado “N”, mientras Édgar Michel “N” huyó, aunque fue posteriormente aprehendido.

José Conrado “N” y Édgar Michel “N” fueron sentenciados a seis años y ocho meses de prisión, mediante procedimiento abreviado, lo que significa que reconocieron los delitos y obtuvieron una pena disminuida.

El juzgado además les impuso una multa de 2 mil 489 pesos y estableció una reparación del daño por 15 mil 799 pesos, aunque no se aclaró si tendrán que cubrir dichas cantidades cada uno o de manera mancomunada.