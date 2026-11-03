Lemus está completamente concentrado en que la prioridad es resolver el tema del agua: Mirza Flores

Mirza Flores, coordinadora estatal del partido Movimiento Ciudadano.

Mirza Flores, líder de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco considero que “hay que reconocer la seriedad” con la que el gobernador Pablo Lemus Navarro está tomando la problemática del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La coordinadora estatal del partido naranja señaló que el mandatario “está saliendo de las cámaras, de los reflectores, de los flashazos, de dar las buenas noticias porque está completamente concentrado” en la crisis de agua sucia que afecta a la capital de Jalisco.

Dijo que la prioridad del gobernador “es resolver las obras (para potabilizar y distribuir el vital líquido) y que se lleven a cabo lo antes posible y comenzar a darle respuestas a la gente lo antes posible”.

La suspensión del acto presencial para el mensaje del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus busca concentrar la agenda estatal en mejorar el suministro y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, según lo aseguraron fuentes del Poder Ejecutivo de Jalisco.

Sin embargo, la presentación formal del informe seguirá su curso institucional con la entrega del documento al Congreso de Jalisco, el próximo 6 de noviembre.

Posteriormente, del 11 al 23 de noviembre, los titulares de las dependencias estatales comparecerán ante los diputados como parte de la glosa.