Actualizan calendario de tandeos de agua en 627 colonias de Guadalajara

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) presentó una actualización del calendario temporal de rotación del suministro de agua potable en 627 colonias del área metropolitana de Guadalajara, distribuidas en siete zonas, con el objetivo de mejorar la distribución y dar mayor certeza a las familias sobre los días en que recibirán el servicio.

El esquema comenzó el pasado 15 de octubre y, durante las primeras semanas de operación, las autoridades realizaron evaluaciones para identificar las afectaciones en las distintas colonias y ajustar los tiempos de abastecimiento.

De acuerdo con el seguimiento operativo, durante los primeros días de aplicación del programa el porcentaje de colonias con problemas de suministro disminuyó de 15 a 8.5 por ciento, mientras que también se reportó una reducción en las quejas relacionadas con la calidad del agua.

El organismo explicó que la rotación temporal forma parte de las medidas implementadas para dejar de utilizar fuentes de abastecimiento que estaban afectando la calidad del líquido, mientras avanzan las soluciones para garantizar el suministro.

Respecto a la modificación del calendario, detalló que responde al comportamiento de la red hidráulica, debido a que el agua no llega de manera inmediata cuando se restablece el servicio en una zona. Las tuberías requieren tiempo para llenarse y alcanzar la presión necesaria para que el líquido llegue a las cisternas de los hogares.

Esta situación varía dependiendo de la distancia de las colonias respecto a los puntos de distribución y de sus condiciones topográficas, particularmente en las zonas ubicadas a mayor altura o más alejadas de la infraestructura de abastecimiento.

Por ello, el nuevo calendario reorganiza los tiempos de llenado de las tuberías para permitir una recuperación progresiva del servicio y ajustarse a las condiciones que enfrentan diariamente las familias.

El SIAPA indicó que mantendrá el monitoreo de las condiciones de suministro, los tiempos de recuperación y los reportes ciudadanos, además de realizar inspecciones en campo para atender las zonas donde persistan problemas de presión o falta de agua.

Asimismo, continuará la coordinación con los ayuntamientos para brindar apoyo mediante pipas en las colonias que requieran atención prioritaria.

El organismo reconoció que todavía existen zonas donde el agua tarda en llegar o persisten afectaciones puntuales, por lo que pidió a la población reportar cualquier irregularidad para facilitar la identificación de fallas en las tuberías, bolsas de aire, problemas de presión o anomalías en la calidad del líquido.

Finalmente, invitó a los usuarios a consultar los días de suministro correspondientes a su colonia en el portal oficial rotaciondeserviciosciapa.jalisco.gob.mx, donde se encuentra disponible el calendario actualizado.

Las autoridades señalaron que el abastecimiento también dependerá de los niveles de consumo, por lo que reiteraron el llamado a hacer un uso responsable del agua mientras continúan los trabajos para estabilizar el servicio en la zona metropolitana de Guadalajara.