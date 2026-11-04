Vero Delgadillo busca incluir fondos metropolitanos y crear Fondo de Capitalidad en el PEF 2027

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, se reunió con diputados federales de Movimiento Ciudadano para impulsar la incorporación de recursos destinados a los fondos metropolitanos y la creación de un Fondo de Capitalidad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.

Durante el encuentro, realizado en la Ciudad de México, la alcaldesa planteó la necesidad de establecer una reserva presupuestal que permita a Guadalajara contar con mayores recursos para atender problemas de infraestructura, rehabilitación de calles y mejoramiento de espacios públicos.

La edil señaló que la ciudad requiere un trato financiero que tome en cuenta los servicios que ofrece no solamente a sus habitantes, sino también a las personas que diariamente llegan de otros municipios de la zona metropolitana y de distintas partes del occidente del país.

“Queremos pedir que a Guadalajara lleguen los recursos que nuestra ciudad merece para poder hacer infraestructura estratégica que pueda atender las necesidades de las y los tapatíos”, expresó.

Delgadillo explicó que desde hace dos años su administración ha solicitado al Gobierno Federal recuperar los recursos destinados a las zonas metropolitanas, los cuales anteriormente permitían financiar proyectos de infraestructura que beneficiaban a varios municipios.

En ese sentido, entregó una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Raúl Bolaños-Cacho Cué, en la que expuso la importancia de recuperar el Fondo Metropolitano y establecer un mecanismo presupuestal para apoyar a las capitales del país.

La propuesta contempla dos mecanismos. El primero consiste en restituir los fondos metropolitanos para financiar obras que atiendan necesidades compartidas entre municipios. El segundo plantea crear un Fondo de Capitalidad, mediante el cual las ciudades capitales reciban recursos adicionales por los servicios públicos que brindan a personas que no necesariamente viven dentro de sus límites territoriales.

La presidenta municipal indicó que la desaparición del Fondo Metropolitano en 2018 representó una pérdida de poco más de cinco mil millones de pesos para Jalisco. A esta situación se suma una reducción superior al 10 por ciento en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), lo que, según argumentó, limita la capacidad de los municipios para responder a las demandas ciudadanas.

Entre las necesidades de Guadalajara mencionó la rehabilitación de vialidades, pues estimó que se requieren alrededor de 50 mil millones de pesos para atender calles en condiciones críticas, malas y regulares.

Asimismo, señaló que hacen falta 12 mil 500 millones de pesos para renovar infraestructura hidrosanitaria, particularmente colectores y vialidades que necesitan intervención.

La alcaldesa también recordó el acuerdo anunciado el pasado 28 de octubre entre el Gobierno de México y el Gobierno de Jalisco, mediante el cual se comprometieron inversiones conjuntas por más de 24 mil 700 millones de pesos para fortalecer la infraestructura hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara.

Durante la reunión, el legislador Pablo Vázquez respaldó la petición y señaló que continuará la exigencia para recuperar los fondos metropolitanos, al considerar que son instrumentos importantes para financiar proyectos de las principales zonas urbanas del país.

Por su parte, Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, se comprometió a impulsar la propuesta durante la discusión presupuestal para buscar mayores recursos destinados a Guadalajara.

La creación de estos fondos deberá ser discutida dentro del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, donde los legisladores revisarán las propuestas de asignación de recursos para el próximo ejercicio fiscal.

Delgadillo recordó que esta solicitud también fue presentada el año pasado ante el Senado y aseguró que su administración continuará buscando acuerdos con los representantes federales para obtener recursos que permitan atender las necesidades de infraestructura y servicios públicos de la capital jalisciense.