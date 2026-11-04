Abren proceso a recluso de Puente Grande por el robo de 52 teléfonos celulares

Édgar René "N", acusado de robar 52 teléfonos celulares

Un hombre que se encuentra preso en Puente Grande por un delito diverso, fue vinculado a otro proceso por el robo de 52 teléfonos celulares, con un valor total de 180 mil 141 pesos.

El delito presuntamente lo cometió el 17 de mayo de 2024, en un establecimiento localizado en la colonia San Onofre, del municipio de Guadalajara, en donde Édgar René “N” ingresó en compañía de otros hombres armados con una pistola con la que amenazaron a los empleados para apoderarse de 52 equipos telefónicos.

La Unidad Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación dio seguimiento a las indagatorias del caso e identificó a Édgar René “N” como presunto partícipe, a quien además se localizó en el centro penitenciario “recluido por una causa diversa”, según informó la Fiscalía del Estado.

El señalado fue excarcelado para formularle imputación por el cuantioso atraco y su posterior vinculación a proceso.

Los datos de prueba de la Unidad de Robo a Negocios y Robo a Casa Habitación fueron considerados suficientes para que un juzgado le dictara el auto de vinculación a proceso, y le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, mientras continúa el procedimiento penal correspondiente hasta la obtención de una sentencia.