Distribuye Zapopan hasta un millón de litros de agua en zonas afectadas por tandeos

Zapopan ha incrementado la distribución de agua mediante pipas en 211 colonias afectadas por los tandeos del SIAPA. Como parte del operativo municipal, el suministro pasó de aproximadamente 60 mil litros diarios al inicio de las acciones a un millón 10 mil litros en una de las jornadas recientes, en uno de los polígonos atendidos.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Mario Alberto Espinosa Ceballos, informó que el operativo funciona desde el inicio del tandeo, el pasado 15 de octubre, y está organizado en ocho polígonos, considerando las condiciones topográficas y la disponibilidad de agua en cada zona.

“Tenemos ocho polígonos que estamos suministrando en función también de la topografía y de la disponibilidad de agua. Hay unas colonias que empiezan a tener agua, tal vez no con la presión que recibían el servicio. Sin embargo, nos está permitiendo suministrar en las colonias donde la topografía es complicada”, explicó.

Actualmente, el municipio dispone de alrededor de 36 pipas, luego de incorporar en promedio 15 unidades adicionales con apoyo de la Comisión Estatal del Agua. La meta es realizar entregas al menos dos veces por semana en las colonias atendidas, aunque la frecuencia puede aumentar en zonas con menor capacidad de almacenamiento.

Otra medida es la instalación de cisternas comunitarias para habitantes que no cuentan con aljibes, pilas u otros espacios donde almacenar agua. De las 100 unidades contempladas en el operativo, 49 ya están instaladas.

Espinosa Ceballos señaló que el personal de Cercanía Ciudadana y los representantes vecinales colaboran para identificar las necesidades de cada colonia y definir dónde se requiere mayor suministro.

Las jornadas de distribución se realizan de las 08:00 a las 23:30 horas, con la participación de distintas dependencias municipales. El coordinador indicó que las acciones se mantienen bajo evaluación para ajustar las entregas según la disponibilidad del recurso y las condiciones del servicio, sin descuidar las labores ordinarias de Protección Civil y Bomberos.

Las personas que requieran apoyo para el suministro pueden comunicarse a través de SIAPA Bot, por WhatsApp al 33 5164 4440, o a la línea municipal disponible las 24 horas: 33 2410 1000.