Italia y México unen tradiciones en una ópera sobre el mestizaje

La historia de México y sus raíces culturales llegarán al escenario italiano a través de Niño Ángel Niño Diablo, una ópera-pastorela de hemoficción en un acto, creación del compositor y director de orquesta mexicano Juan Trigos, quien reside en Reggio Emilia.

La obra tendrá su estreno mundial este viernes 6 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Sala delle Carrozze del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

Icarus Ensemble

Con libreto del escritor y dramaturgo Juan Trigos Sr., la propuesta reúne distintas disciplinas artísticas para construir una reflexión sobre el encuentro entre dos culturas y el nacimiento del mestizaje. La trama toma como punto de partida la figura de Martín Cortés, hijo de La Malinche y Hernán Cortés, personaje histórico que representa una de las primeras expresiones de la mezcla cultural que dio origen a la sociedad mexicana.

A partir de este episodio, la obra desarrolla una narrativa que transita entre la memoria histórica, los símbolos y las contradicciones humanas. El relato se presenta mediante la hemoficción, una poética creada por Juan Trigos Sr. y reconocida en la Enciclopedia de la Literatura en México, que explora la experiencia humana a través de imágenes simbólicas, memoria familiar, ironía y reflexión existencial.

Juan Trigos, compositor

La elección de la pastorela como estructura escénica también establece un puente entre las tradiciones de México y España. Este género, introducido durante el siglo XVI por los misioneros españoles y posteriormente transformado por la cultura popular mexicana, incorpora el enfrentamiento entre fuerzas benéficas y demoníacas. En esta versión, el Rey Diablo representa simbólicamente el poder y sus desviaciones, mientras acompaña el recorrido del protagonista.

La propuesta escénica apuesta por un lenguaje visual en el que los cantantes comparten el escenario con bailarines, actores y titiriteros, además de grandes figuras animadas de tamaño humano. La dirección musical está a cargo del propio Juan Trigos, mientras que Antonio Camacho, fundador y director artístico de la compañía tapatía La Coperacha, asume la dirección escénica y el proyecto visual.

El equipo creativo se complementa con Narciso Sánchez, responsable de la coreografía y el trabajo de movimiento, y César Camarena, encargado de la realización de los títeres y elementos escénicos. El elenco vocal está integrado por el barítono Maurizio Leoni, quien interpreta a Juansonrisa y Juansonrisa-Martín, y la mezzosoprano Enrica Rouby, en los papeles de Primancianita y Primancianita-Malinche.

En escena también participan Narciso Sánchez, Elisbeida Suárez, Alejandro Herrera y César Camarena, quienes dan vida a los personajes mediante el movimiento, la actuación y la manipulación de figuras. El universo visual contempla cuatro representaciones de Martín Cortés, en sus versiones de niño y adulto, dos figuras de La Malinche y el Rey Diablo.

La Coperacha

La interpretación musical estará a cargo de Icarus Ensemble, agrupación internacional con sede en Reggio Emilia, fundada en 1994 y dedicada a la difusión de la música contemporánea mediante conciertos, producciones discográficas y colaboraciones artísticas.

Así, el estreno de Niño Ángel Niño Diablo representa un encuentro creativo entre artistas de México e Italia, en el que la música contemporánea dialoga con las tradiciones teatrales y populares mexicanas. Una propuesta que lleva al público europeo una mirada artística sobre los orígenes del mestizaje, mediante un espectáculo que combina historia, imaginación y distintas formas de expresión escénica.