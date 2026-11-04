Implementan contraflujo temporal en avenida Base Aérea por obras en Zapopan

La Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad implementó un contraflujo emergente y temporal en avenida Base Aérea, en Zapopan, Jalisco, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y reducir las afectaciones ocasionadas por las obras de infraestructura y mejora urbana que se realizan en la zona.

El dispositivo comprende alrededor de un kilómetro, desde la lateral de avenida Aviación hasta la calle Prolongación Juan Martín, y permanecerá habilitado durante el desarrollo de los trabajos, cuya conclusión está prevista para febrero, de acuerdo con el proyecto ejecutivo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

La medida contempla la habilitación de un carril en sentido contrario, de las 6:00 a las 9:00 horas, para desahogar el flujo vehicular durante las maniobras de construcción y mantenimiento.

La Policía Vial informó que la delimitación del operativo fue establecida para proteger e independizar la circulación de los vehículos que se incorporan o descienden desde avenida Aviación, con el propósito de evitar puntos de congestión y zonas de conflicto entre los flujos vehiculares.

Con esta estrategia, las autoridades buscan minimizar el impacto de las obras en los tiempos habituales de traslado y mantener condiciones de movilidad durante la ejecución de los trabajos.