Jalisco

El operativo habilita un carril en sentido contrario de 6:00 a 9:00 horas, en un tramo de aproximadamente un kilómetro, y permanecerá vigente hasta febrero

Implementan contraflujo temporal en avenida Base Aérea por obras en Zapopan

Por Diana Chávez Zea
Implementan contraflujo temporal en avenida Base Aérea por obras en Zapopan

La Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad implementó un contraflujo emergente y temporal en avenida Base Aérea, en Zapopan, Jalisco, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y reducir las afectaciones ocasionadas por las obras de infraestructura y mejora urbana que se realizan en la zona.

El dispositivo comprende alrededor de un kilómetro, desde la lateral de avenida Aviación hasta la calle Prolongación Juan Martín, y permanecerá habilitado durante el desarrollo de los trabajos, cuya conclusión está prevista para febrero, de acuerdo con el proyecto ejecutivo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

La medida contempla la habilitación de un carril en sentido contrario, de las 6:00 a las 9:00 horas, para desahogar el flujo vehicular durante las maniobras de construcción y mantenimiento.

La Policía Vial informó que la delimitación del operativo fue establecida para proteger e independizar la circulación de los vehículos que se incorporan o descienden desde avenida Aviación, con el propósito de evitar puntos de congestión y zonas de conflicto entre los flujos vehiculares.

Con esta estrategia, las autoridades buscan minimizar el impacto de las obras en los tiempos habituales de traslado y mantener condiciones de movilidad durante la ejecución de los trabajos.

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