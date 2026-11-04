Jalisco destina más de 8 mil millones de pesos para modernizar infraestructura hídrica

El crecimiento de la población en la zona metropolitana de Guadalajara ha generado mayores necesidades de abastecimiento de agua, mientras que parte de la infraestructura hidráulica tiene más de 70 años de antigüedad, situación que ha provocado problemas en la calidad del líquido y afectaciones en el suministro para las familias.

Ante este panorama, el Gobierno de Jalisco puso en marcha un Plan de Gestión Integral del Agua, que contempla una inversión superior a los 8 mil millones de pesos para modernizar las instalaciones y mejorar el servicio en la ciudad.

Entre los primeros proyectos se encuentra la construcción de una nueva planta potabilizadora en Miravalle y el desarrollo del bypass de La Calera, dos obras que buscan mejorar la calidad del agua que llega a los hogares y evitar que el líquido atraviese zonas con altos niveles de contaminación.

Actualmente, el abastecimiento de agua de la zona metropolitana depende principalmente de dos fuentes: el lago de Chapala y el sistema de El Zapotillo. Sin embargo, Chapala representa la principal fuente de suministro, al aportar alrededor del 60 por ciento del agua que consume el Área Metropolitana de Guadalajara.

El agua proveniente del lago llega a la ciudad mediante dos sistemas. El primero es un canal abierto que tiene aproximadamente 70 años de antigüedad y desemboca en la presa de Las Pintas. Debido a sus condiciones, durante el recorrido puede perder hasta el 50 por ciento del agua por evaporación, además de estar expuesto a contaminación por descargas residuales y de empresas.

Este sistema aporta alrededor de 2.5 metros cúbicos de agua por segundo. Por otra parte, se encuentra el acueducto Chapala-Guadalajara, una infraestructura cerrada construida hace más de 30 años, que tiene capacidad para transportar cinco metros cúbicos por segundo de los 7.5 que requiere la ciudad.

Ambos sistemas se conectan en la planta potabilizadora número uno de Miravalle, instalación que también tiene cerca de 70 años de funcionamiento y que abastece aproximadamente al 42 por ciento de la red del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Con el paso del tiempo, el crecimiento urbano aumentó la demanda del servicio, pero las instalaciones no fueron modernizadas al mismo ritmo, lo que contribuyó a los problemas de calidad del agua registrados durante los últimos meses.

Uno de los episodios más importantes ocurrió en marzo de 2026, cuando se detectó agua de mala calidad en la planta de Miravalle. El problema se relacionó con la llegada de sedimentos provenientes de la presa de Las Pintas, por lo que fue necesario reducir el flujo del sistema antiguo de 2.5 a 1.5 metros cúbicos por segundo.