Pide Tonalá que se “etiqueten” $700 millones para construir cinco estaciones de Mi Macro Periférico

El sistema de transporte masivo requiere cinco estaciones para conectar a Tonalá Centro.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, comenzó a cabildear con diputados locales que se incluya en el Presupuesto de Egresos 2027 del gobierno de Jalisco, 700 millones de pesos o el dinero que sea necesario para concluir la ruta de transporte masivo de Mi Macro Periférico en la zona oriente, a fin de llegar a la zona centro de ese municipio.

El presidente municipal acudió al Congreso local para asistir al informe de actividades del legislador Tonatiuh Bravo Padilla y ahí aprovechó para hablar del tema.

“Es parte de los cabildeos que ya comencé desde la semana pasada, por ello, nuevamente (estoy aquí para) venir a pedirle a los diputados que siempre nos han apoyado de la alianza Morena-PT y del PAN y del PRI, para que puedan etiquetarse recursos y ahora sí por tercera vez que ‘etiqueten’ el presupuesto y se pueda ejecutar estas cinco estaciones que faltan para que llegue el Peribús (Mi Macro Periférico) al centro de Tonalá”, precisó.

El Gobierno de Tonalá pretende ejercer 2 mil 563 millones de pesos para el ejercicio 2027, como presupuesto municipal.

Sin embargo, el gasto para concluir Mi Macro Periférico le corresponde realizarlo al gobierno de Jalisco.

En 2025, en el Presupuesto Estatal se incluyeron 700 millones de pesos para las cinco estaciones que hacen falta al oriente del Periférico. Sin embargo, las obras no se realizaron y en el Gasto 2026 ya ni siquiera se incluyó esa cifra, para que se cumpla con la promesa que hizo el gobernador Pablo Lemus a los tonaltecas.