Para exigir abasto de medicinas, jubilados del Ipejal bloquearon avenida Juárez

Los jubilados solicitaron una audiencia directa con el gobernador para que se resuelva la falta de medicinas.

Integrantes del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) realizaron un bloqueo de la avenida Juárez, al cruce de las calles Corona y Maestranza, para presionar a que la Secretaría de Gobierno atendiera sus reclamos, por el desabasto de medicinas que hay en las clínicas del Ipejal.

Más de 100 jubilados del Ipejal, en conjunto con trabajadores activos del Sindicato Guadalajara del Ayuntamiento tapatío, se apostaron en la avenida para impedir el tráfico de autos. Sin embargo, del gobierno estatal nadie los atendía.

El bloqueo comenzó a las 12.30 y tres horas después, no se había presentado algún directivo del Ipejal o de la Secretaría General de Gobierno, lamentó Alfonso Gamiño, maestro jubilado.

“En esta ocasión, ni siquiera el director del Ipejal (Pablo Fernando Quesada Gómez) se hizo presente, entonces, esto nos significa que a estas autoridades no les interesa y que tenemos que recurrir a este tipo de acciones para visibilizar el problema y que nos puedan atender, pero nos deja claro que esta Administración no muestra ningún interés por resolver los problemas de los jubilados”, explicó Alfonso Gamiño.

El bloqueo afectó el tráfico en el Centro Histórico de Guadalajara.

Trabajadores en activo del gobierno de Guadalajara también participaron en la protesta.

Soledad Valverde, secretaria general del Sindicato Guadalajara, dijo que muchos afiliados al gremio están a punto de jubilarse y se solidarizan con los jubilados que tienen deficiencias en la atención médica.

“Ahorita estamos con una lucha con el medicamento, falta de médicos, especialistas. Hay una serie de faltantes, mira, faltan médicos, las citas las dan hasta dentro de seis meses, haz de cuenta que estanos peor que en el IMSS. Llega el medicamento una semana y a las dos semanas, ya no hay. Es un desabasto total de medicamentos”, dijo.

Los jubilados se quejaron también de que el pago mensual de su pensión se les deposita con un atraso de tres o cuatro días.