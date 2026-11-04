Vigilarán que inversión en calidad del agua se incluya en el Presupuesto Estatal 2027

El actual vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso rindió su informe ante alcaldes, académicos, legisladores y vecinos del distrito 11 de Guadalajara.

Temas como calidad del agua, transporte público, transparencia, verificación vehicular y seguridad, son los temas principales que atendió el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, al presentar su II Informe de actividades, como diputado del distrito 11 de Guadalajara.

El legislador local, quien es el vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, explicó que cada acuerdo y cada reforma presentada, se hizo tras escuchar a vecinas y colonos, organizaciones sociales y especialistas.

Tonatiuh Bravo acompañó en el año reciente, la exigencia ciudadana para dar marcha atrás al tarifazo en el transporte público y evitar la imposición de la tarjeta Broxel a las y los usuarios. También promovió la creación de la Comisión Especial para el análisis del Programa de Verificación Vehicular.

El representante popular dijo que en las siguientes semanas el Congreso aprobará el Presupuesto de Egresos 2027 del gobierno de Jalisco, donde debe quedar claro que la prioridad es mejorar la calidad del agua.

“Tenemos que resolver como primera prioridad el tema del Presupuesto y en el Presupuesto el tema del agua. Ya hay una base muy importante que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum y está la promesa de participación del gobierno estatal, pero el Congreso tiene que hacer su parte, para asegurar todo el proceso integral de potabilización, saneamiento y sustitución de redes hidráulicas, en fin, hay una gran tarea por hacer”, precisó.

En su mensaje político, el legislador Tonatiuh Bravo, lamentó que el gobierno de Jalisco mantenga una postura de enfrentamiento con Morena y sus aliados en el Congreso y con el gobierno federal.

“Lo decimos como una reflexión constructiva aquí. ¿Por qué han ocurrido algunas de las cosas que estamos viviendo como estado? Nuestra percepción de manera respetuosa es que, el partido en el gobierno en Jalisco (MC), no ha sabido tratar y trata como su opositor principal al partido que al mismo tiempo es el partido en el gobierno federal”, aseveró.

Tonatiuh Bravo convocó a su informe anual, a ex rectores de la UdeG, a docentes, a los alcaldes de Chapala y Tonalá, así como a legisladores de las diversas fuerzas políticas, vecinos y líderes sociales del distrito 11 de Guadalajara, del cual es representante.