The Grill Festival 2026 reunirá a más de 150 chefs para impulsar el turismo gastronómico en Puerto Vallarta (CAVCON STUDIO.PHOTO)

Con la participación de más de 150 chefs y representantes del sector gastronómico, The Grill Festival 2026 buscará fortalecer el turismo culinario y ampliar la oferta de experiencias para visitantes de Puerto Vallarta, Jalisco.

El festival de BBQ y gastronomía al fuego se llevará a cabo el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones Puerto Vallarta, con una asistencia estimada de más de 6 mil personas.

El encuentro es impulsado por el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo, y cuenta con el respaldo del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, como parte de las acciones para diversificar los atractivos del destino y vincular la gastronomía con la actividad turística.

Miguel Andrés Hernández, subsecretario de Turismo de Jalisco, destacó la riqueza del patrimonio gastronómico estatal, en el que sobresalen productos endémicos como el tequila, la raicilla y el chile de Yahualica.

Señaló que esta oferta contribuye al reconocimiento de la cocina jalisciense ante organismos y referentes internacionales, entre ellos Michelin, 50 Best y The Best Chef of the World. También resaltó la presencia de representantes y embajadores gastronómicos de Puerto Vallarta con reconocimiento internacional.

El funcionario indicó que eventos como The Grill Festival deben traducirse en beneficios para la población y el sector turístico, mediante una mayor ocupación hotelera, promoción y posicionamiento del destino. Asimismo, destacó que el encuentro se suma a otros eventos gastronómicos de la región, como Vallarta-Nayarit Gastronómica, el Festival Gourmet y el Festival del Taco.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de preparaciones al fuego, demostraciones de técnicas culinarias, competencias de parrilleros de México y Estados Unidos, clases magistrales, música en vivo y actividades para toda la familia.

Entre las actividades del sábado destaca el asado de una vaca entera, que estará a cargo de siete chefs durante cinco horas frente al público. También se realizará una demostración de desposte de una res completa, encabezada por el Master Butcher Juan Durán, además de preparaciones de asado criollo, postres al fuego, cabritos y lechones a la estaca.

Para el domingo está programado un ronqueo de atún, técnica tradicional de despiece integral, a cargo del chef Emanuel Enríquez. La jornada también incluirá cerdo a la estaca y una preparación de discada vallartense.

Por la tarde se realizará la competencia Maestro del Asador 2026: Mejor Parrillero de la Bahía, cuyo ganador recibirá 50 mil pesos y el título de esta edición.

El programa cerrará con una clase magistral de Texas BBQ, impartida por Víctor Howard, campeón mundial de esta especialidad, junto con el pitmaker Fernando R. Martínez.

En total, el festival distribuirá 60 mil pesos en premios entre sus dos competencias: Maestro del Asador y Mixólogo de Fuego. En esta última, el ganador obtendrá 10 mil pesos.

Además, el sábado se entregarán por primera vez los Premios Iguana Dorada a la Hospitalidad, con los que se reconocerá a seis restaurantes y seis meseros, a partir de las opiniones de los comensales recopiladas mediante el programa Sizzling.

Con esta programación, Puerto Vallarta busca reforzar su presencia como destino gastronómico y generar nuevas oportunidades de promoción turística a través de la cocina y las tradiciones culinarias.