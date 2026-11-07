Zapopan mantiene operativo de pipas para atender el abastecimiento de agua en colonias

El Gobierno de Zapopan mantiene en funcionamiento el Operativo de Suministro de Agua para apoyar a las colonias que presentan dificultades en el abastecimiento del servicio, debido al esquema de rotación implementado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Como parte de estas acciones, el municipio mantiene sus unidades de distribución de agua potable en circulación durante tres turnos, con la finalidad de atender las necesidades de las familias que requieren el suministro del líquido en sus hogares.

Las autoridades municipales señalaron que este operativo busca brindar apoyo a las colonias que forman parte del calendario de rotación del SIAPA, mediante el envío de pipas para facilitar el acceso al agua mientras se desarrolla el esquema de distribución.

El servicio se mantiene activo durante diferentes horarios del día para ampliar la cobertura y responder a las necesidades de la población. De esta manera, el gobierno municipal busca contribuir a que los habitantes de las zonas contempladas puedan contar con agua para realizar sus actividades cotidianas.

Asimismo, se invitó a las y los ciudadanos a reportar cualquier situación relacionada con el abastecimiento del líquido, así como solicitar información sobre el operativo mediante los canales oficiales de atención.

Para ello, el Ayuntamiento de Zapopan puso a disposición de la población su Línea 24/7, a través del número telefónico 33 24 10 10 00, donde pueden realizar sus reportes durante las 24 horas del día.

También se encuentra disponible Siapabot, mediante el número 33 5164 4440, como otra alternativa para establecer comunicación y solicitar atención.

Con estas acciones, el Gobierno de Zapopan busca mantener la atención a las necesidades de abastecimiento de agua en las colonias, particularmente en aquellas que se encuentran sujetas al esquema de distribución por turnos del organismo operador.

El municipio reiteró la importancia de que la ciudadanía utilice los medios de comunicación disponibles para reportar sus necesidades y facilitar la atención mediante el operativo de suministro con pipas.