“Gobernar es entender que hay diferencias”: Pablo Lemus

Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que gobernar implica asumir la responsabilidad de atender los problemas de la entidad, escuchar las diferentes posturas y tomar decisiones, sin recurrir a pretextos ni buscar culpables.

En el marco de su segundo informe de gobierno, Lemus enfatizó que la responsabilidad de dirigir el gobierno estatal conlleva hacerse cargo tanto de las dificultades recientes como de aquellas que permanecen pendientes.

A través de un video publicado en X, el mandatario estatal precisó que el ejercicio de gobierno debe reconocer los errores cuando se presentan y corregirlos, así como comunicar los resultados positivos de la administración.

“Cuando salen bien las cosas hay que salir a decirlo con orgullo y cuando se cometen errores hay que reconocerlos y rectificar”, manifestó.

Asimismo, Lemus puntualizó que la atención de las disparidades implica escuchar a varios sectores, distinguir coincidencias y avanzar en la búsqueda de soluciones.

“Cuando me dieron la confianza de gobernar, me dieron la responsabilidad de tomar decisiones”, finalizó el gobernador, quien resumió su postura del ejercicio público en la importancia de escuchar, decidir, resolver y dar la cara.