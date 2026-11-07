Se fortalece la movilidad con nuevos sistemas de transporte y renovación de unidades

Entre las acciones y resultados alcanzados en materia de movilidad destacan la incorporación de nuevas unidades de transporte público, la puesta en marcha de sistemas de electromovilidad y la ampliación de alternativas de traslado en el Área Metropolitana de Guadalajara y municipios del interior del estado.

En materia de movilidad, el Gobierno de Jalisco destinó 2 mil 305 millones de pesos a la adquisición de 203 unidades, entre trenes y autobuses eléctricos y convencionales, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura del transporte público, fortalecer la conectividad y avanzar hacia un modelo de movilidad sustentable.

Entre los proyectos que forman parte de esta transformación destaca la Línea 4 del Tren Ligero, que desde el inicio de sus operaciones ha transportado a 8 millones de personas; la Línea 5 Macro Aeropuerto, que en cinco meses alcanzó los 3 millones de viajes, y el Sistema de Electromovilidad de Puerto Vallarta, con 500 mil personas usuarias.

A estas alternativas se suma el servicio de transporte eléctrico gratuito al patio de plataformas del Aeropuerto, que registra 348 mil traslados; el reforzamiento de 11 rutas alimentadoras de Mi Transporte Tren Ligero y el programa Guadalajara te lleva, mediante el cual se ha brindado transporte sin costo a 311 mil habitantes de la zona de Huentitán.

El crecimiento de la infraestructura y los servicios también se reflejó en la demanda. En agosto de 2026, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) alcanzó un récord histórico de más de 16.2 millones de viajes, cifra 10.2 por ciento superior a los 14.7 millones registrados en el mismo mes de 2025.

En el Área Metropolitana de Guadalajara también se incorporaron 100 nuevas unidades para reforzar la operación de 37 rutas convencionales. Esta renovación permitió reducir en 10 por ciento los tiempos de espera y beneficiar a más de 50 mil personas usuarias diariamente.

La estrategia se extendió a municipios del interior del estado. En Lagos de Moreno se incorporaron cinco unidades nuevas en julio, que se sumaron a las 10 entregadas el año anterior. Mientras que en Puerto Vallarta se integraron 31 vehículos eléctricos, de diésel y gas natural, para atender a más de 14 mil usuarios diarios. Además, se prevé la incorporación de nuevas unidades en Tepatitlán de Morelos, Ciudad Guzmán y Ocotlán.

Otro de los componentes de esta política fue la expansión y electrificación de Mi Bici, con mil bicicletas eléctricas y 100 nuevas estaciones electrificadas, así como la reubicación de 85 estaciones mecánicas. En apenas dos meses y medio se realizaron 185 movimientos, que permitieron extender el servicio a 21 nuevas colonias, alcanzar una cobertura de 196 colonias y contar con una red de 470 estaciones.

La ampliación también fortaleció la conexión de Mi Bici con las líneas 1, 2 y 3 de Mi Tren, Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada. Actualmente, 201 estaciones del sistema se vinculan con 40 estaciones de transporte público masivo, lo que facilita combinar distintos medios de traslado.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reporta avances en la renovación de unidades, la ampliación de rutas y la integración de alternativas eléctricas y no motorizadas, con el propósito de ofrecer más opciones de traslado a la población del Área Metropolitana de Guadalajara y de los municipios del interior del estado.