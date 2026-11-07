Se amplían las oportunidades educativas con innovación, formación docente y atención inclusiva

La formación de docentes, la incorporación de herramientas tecnológicas y el desarrollo de las capacidades de niñas, niños y jóvenes forman parte de las acciones educativas que el Gobierno de Jalisco presenta como resultados de su segundo año de administración, encabezada por Pablo Lemus Navarro.

Entre las estrategias destaca Jalisco Academy, plataforma que articula el Congreso Educativo Internacional con espacios digitales de capacitación, innovación y colaboración. Durante 2025, el congreso reunió a 84 mil 932 participantes, mientras que en 2026 un total de 13 mil 320 docentes de educación básica, provenientes de 124 municipios, participaron en actividades de formación continua y 733 cursaron programas de posgrado.

En materia de equipamiento, se entregaron 5 mil 690 Chromebooks a personal educativo de 37 municipios. También se adquirieron 10 mil Chromebooks, 180 mesas interactivas y 200 tabletas para habilitar 325 nuevas Aulas Jalisco Digital. A ello se suma la instalación de 15 mil 800 pantallas inteligentes en 3 mil 500 centros educativos.

Otro de los ejes es la formación del carácter y el desarrollo de habilidades de liderazgo. Mediante Educar el Carácter al Estilo Jalisco se alcanzó a mil 116 jefes de sector y supervisores, así como a 80 mil 647 docentes de educación básica. En educación media superior, el programa Jóvenes Líderes convocó a 6 mil 600 estudiantes que desarrollaron proyectos de impacto comunitario.

El impulso al talento científico y tecnológico también forma parte de esta agenda. El Reto STEAM Jalisco reunió a 39 mil 753 estudiantes y mil 389 docentes asesores, quienes elaboraron 2 mil 90 proyectos. Como parte de esta experiencia, cinco equipos participaron en una jornada de innovación en Boston y Nueva York, mientras que otro representó a la entidad en un encuentro internacional de ciencia y tecnología en Shanghái, China.

A estos resultados se suman los obtenidos por 122 estudiantes jaliscienses en el Desafío Internacional de Matemáticas SIMOC, quienes consiguieron 175 medallas. Por su parte, la Red Talento al Estilo Jalisco involucró a mil 365 estudiantes en procesos de mentoría y permitió desarrollar mil 222 proyectos de impacto social. Además, mil 135 jóvenes recibieron una beca anual de 20 mil pesos para impulsar sus capacidades.

En el ámbito artístico, 281 primarias y secundarias de 78 municipios cuentan con instrumentos musicales, en beneficio de 73 mil 250 estudiantes. Para el ciclo escolar 2026-2027 se contempla ampliar esta cobertura con la entrega de kits musicales en otros 900 planteles.

La atención educativa inclusiva constituye otro de los componentes de la estrategia estatal. Con la participación de la comunidad escolar, se puso en marcha el Modelo COSMOS, orientado a transformar la atención de estudiantes con discapacidad múltiple o trastornos del neurodesarrollo mediante innovación pedagógica, infraestructura accesible y un enfoque neuroafirmativo.

El Centro de Atención Múltiple San Juan de Ocotán, en Zapopan, es el primer plantel adaptado bajo este modelo, con una inversión de 14 millones 560 mil pesos. Sus instalaciones incluyen aulas sensoriales y de música, talleres para la vida independiente y espacios destinados a las familias. Asimismo, se invirtieron 11 millones 830 mil pesos en la rehabilitación del Centro Interdisciplinario para el Tratamiento e Investigación del Autismo y otros 30 planteles.

Con estas acciones, la política educativa estatal busca ampliar las oportunidades de aprendizaje, fortalecer la preparación docente y generar espacios donde las capacidades científicas, tecnológicas, artísticas y personales de las nuevas generaciones puedan desarrollarse.