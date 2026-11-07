Clausura PROEPA compostera en Tonalá por escurrimiento de vinazas

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) clausuró una compostera ubicada en el municipio de Tonalá, luego de detectar escurrimientos de vinazas fuera del área autorizada para su operación.

La medida de seguridad fue impuesta el pasado 4 de noviembre, tras una visita de inspección en la que personal de la dependencia constató derrames de estos residuos hacia el exterior del sitio autorizado.

Ante las irregularidades, la PROEPA determinó la clausura del establecimiento e inició el procedimiento administrativo sancionador correspondiente para determinar las responsabilidades.

Asimismo, la persona responsable de la compostera cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar las manifestaciones que considere pertinentes respecto al acta de inspección y atender las deficiencias señaladas por las autoridades ambientales.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de las labores de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y prevenir posibles daños al entorno en Jalisco.