Recuperan Planta Potabilizadora No. 4 de Toluquilla para fortalecer el suministro de agua en Jalisco

Recuperan Planta Potabilizadora No. 4 de Toluquilla

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar el suministro de agua potable, fue recuperada la Planta Potabilizadora Número 4 de Toluquilla, en Jalisco, instalación que desde 2012 operaba apenas al 20 por ciento de su capacidad.

De acuerdo con información difundida por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la recuperación de esta infraestructura permitirá optimizar su funcionamiento y aprovechar su potencial para fortalecer el abastecimiento de agua en beneficio de la población.

El proyecto representa un avance en los trabajos para mejorar los servicios hidráulicos y ampliar la capacidad operativa de las instalaciones encargadas del tratamiento y distribución del agua.

A través de esta intervención, las autoridades estatales buscan contribuir a que más familias jaliscienses cuenten con un suministro de agua de calidad, mediante el fortalecimiento de la infraestructura existente.

La recuperación de la planta forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Jalisco y el SIAPA para atender las necesidades de abastecimiento y mejorar las condiciones de los servicios públicos.

Asimismo, las autoridades destacaron que este tipo de proyectos buscan dejar un legado en materia de infraestructura y garantizar mejores condiciones de acceso al agua para las próximas generaciones.

Con estas acciones, el Gobierno estatal reiteró su compromiso de continuar trabajando para fortalecer el sistema de abastecimiento y garantizar agua de calidad en los hogares de Jalisco.