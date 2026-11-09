Nicola Porcella presenta su colección de fragancias con Fraiche en la Ciudad

Una marca genera tendencias y un personaje mediático despierta apego y pasión. Fraiche, empresa mexicana con 35 años de historia que transforma el arte de la perfumería en experiencias únicas, y Nicola Porcella (Perú, 1988), actor, exfutbolista, participante de una edición de La Casa de los Famosos México y conductor del podcast “Cómplices del Desmadre”, junto a Wendy Guevara, unieron fuerzas hace un par de años para crear “Nicola Porcella x Fraiche”, una línea de cuatro fragancias masculinas y una femenina, inspiradas en el estilo de vida dinámico del también llamado “Novio de México”.

El propio Nicola Porcella llegó a Guadalajara para visitar la sucursal Fraiche de la calle Colón, en pleno Centro de la Perla Tapatía, donde presentó formalmente su colección de fragancias. Además, sostuvo una amena charla con medios de comunicación locales y nacionales, y participó en un animado meet & greet con algunos de sus seguidores.

Nicola Porcella presenta su colección de fragancias con Fraiche

En el encuentro también estuvo presente Diana Laura Bojórquez, jefa de Relaciones Públicas de la marca, quien habló sobre el crecimiento de la empresa, que nació en 1989 en un puesto de bazar en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Destacó que actualmente cuenta con más de mil sucursales, entre propias y franquicias, y que durante 2026 registró un crecimiento del 150 por ciento. Asimismo, adelantó que para 2027 uno de sus objetivos será expandirse hacia el norte del país.

Bojórquez también señaló que Fraiche “es una perfumería asequible y moderna que siempre busca nuevas fragancias”, una característica que, afirmó, ha contribuido a su aceptación entre el público.

Por su parte, Porcella comentó que lleva dos años como embajador de Fraiche y se dijo emocionado por contar con una colección que lleva su nombre. “Son las que yo uso y he tenido buen gusto, gracias a Dios, en que Fraiche me deje involucrarme en la esencia, porque lo demás les toca a ellos”, expresó.

También compartió, a manera de anécdota, que procura que las personas cercanas a él siempre huelan bien. “Los tengo oliendo rico. Mis fragancias me acompañan en el carro, en mis viajes y no le deben nada a ningún otro perfume, salvo que son accesibles para el público”, comentó.

Para saber

La colección de Nicola Porcella para Fraiche está integrada por cuatro fragancias masculinas: Intense Woods, City Life, Wild Ocean y Sensual Rush, además de Her Desire, en su versión femenina. Cada una cuenta con un envase personalizado y una presentación de 60 mililitros, con un precio de 214.99 pesos. Están disponibles en la tienda en línea fraiche.com.mx y en las sucursales de la marca.