Investigan asesinato de pareja en El Arenal; estaban desaparecidos

Desaparecida en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco indaga el asesinato de una pareja de novios que fueron hallados muertos en el municipio de El Arenal, el pasado sábado por la mañana, luego de que salieron de Zapopan.

Monserrat Santiago Macías y Jordan Jared Preciado Iglesias, de 22 y 25 años de edad respectivamente, habían sido vistos el 2 de noviembre en el Fraccionamiento Accanta, en Zapopan, y ya no se supo nada de ellos hasta que fueron localizados sus cadáveres en una brecha del predio El Ranchito, en la comunidad de Huaxtla, en el municipio ya referido.

Sus cuerpos fueron traslados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la práctica de la autopsia y las identificaciones oficiales.

Desaparecido en Jalisco

Ahí también se determinará la forma en la que ambos fueron ultimados.

Extraoficialmente se ha dicho que Monserrat y Jordan Jared salieron a vender un vehículo y ya nunca regresaron.

También trascendió que al ser localizados, los restos de ambos jóvenes tenían un par de días de descomposición.