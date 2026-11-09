Isabel Allende regresará a la FIL Guadalajara para celebrar sus 40 años

La escritora chilena Isabel Allende se sumará a la celebración por los 40 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde presentará su más reciente novela, La hora antes del alba, reconocida con el Premio Planeta 2026, y participará en una edición del encuentro Mil Jóvenes con…

FIL joven (Toma de pantalla)

La autora de La casa de los espíritus regresará a México para encontrarse con sus lectores en el principal encuentro editorial de Guadalajara, donde tendrá dos actividades programadas para el cierre de noviembre.

La primera será la presentación de La hora antes del alba, el domingo 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Salón Enrique González Martínez. Para ingresar será necesario realizar un registro previo, cuyos detalles se darán a conocer a través de las redes sociales de la FIL Guadalajara y Grupo Planeta.

Al día siguiente, el lunes 30 de noviembre, a las 17:00 horas, Allende participará en el Foro FIL en una sesión de Mil Jóvenes con…, espacio en el que escritores dialogan con estudiantes de la Universidad de Guadalajara sobre su trayectoria y proceso creativo.

Esta segunda actividad estará abierta al público, con cupo limitado hasta completar el aforo, y no será necesario comprar un boleto de ingreso a la Feria.

En su nueva novela, Allende retoma el universo narrativo de La casa de los espíritus para contar la historia de Alba, quien queda sola en un país marcado por la dictadura y debe enfrentar un legado familiar atravesado por la violencia y la represión.

La protagonista espera el regreso de su primer amor mientras encuentra refugio en la casa familiar, donde la memoria de sus antepasados y los vínculos con quienes la rodean serán fundamentales para enfrentar a quien busca vengarse de ella.

Con más de 80 millones de libros vendidos, Isabel Allende es una de las escritoras más leídas del mundo. Desde la publicación de La casa de los espíritus, en 1982, ha escrito más de 28 obras traducidas a 42 idiomas, entre ellas Paula, Hija de la fortuna, El amante japonés, Largo pétalo de mar y El viento conoce mi nombre.

A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura de Chile, en 2010; la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por Barack Obama en 2014, y la Medalla de Honor del National Book Award, en 2018. En 2024 recibió la Medalla Bodley de la Universidad de Oxford.