FIL Guadalajara celebrará 20 años del Encuentro Internacional de Cuentistas con diez autores de nueve países

Diez escritoras y escritores de nueve países participarán en la edición 20 del Encuentro Internacional de Cuentistas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que celebrará dos décadas de promover la narrativa breve con tres mesas de diálogo del 3 al 5 de diciembre.

Como parte de las actividades por los 40 años de la FIL Guadalajara, el encuentro reunirá voces de Colombia, Cuba, Perú, México, Argentina, España, Brasil, Grecia y Siria, con autoras y autores cuyas obras han sido reconocidas en distintos certámenes literarios internacionales.

Las actividades se realizarán en el Salón 3, en la planta baja de Expo Guadalajara, de 19:30 a 20:50 horas. La primera mesa, programada para el jueves 3 de diciembre, contará con la participación de Mariantuá Correa, de Colombia, ganadora del Premio Nacional de Libro de Cuentos Julio Paredes 2025; Elaine Vilar Madruga, de Cuba, autora de más de 50 libros y ganadora del Premio Cálamo por La tiranía de las moscas; J. J. Maldonado, de Perú, autor de Quien golpea primero golpea dos veces, e Hiram Ruvalcaba, de México, reconocido con el Premio Nacional de Cuento José Alvarado 2020 y el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2021.

Para el viernes 4 de diciembre se tiene prevista la participación de la argentina Sofía Balbuena, ganadora del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve; Marina Perezagua, de España, quien obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2016 y es autora de Criaturas abisales, y el brasileño Luiz Ruffato, cuya obra ha recibido reconocimientos como los premios Machado de Assis y Casa de las Américas, además de publicarse en 15 países.

La última mesa, el sábado 5 de diciembre, reunirá a Verena Cavalcante, de Brasil, referente del gótico tropical y autora de Larva; Yannis Palavós, de Grecia, ganador del Premio Estatal Griego de Literatura de Cuento por Joke, y Shahla Ujayli, de Siria, cuya colección A Bed of the King’s Daughter obtuvo el Premio Al-Multaqa.

A lo largo de sus dos décadas, el Encuentro Internacional de Cuentistas se ha consolidado como uno de los espacios de la FIL dedicados a la difusión y promoción del cuento, mediante el intercambio entre autores de distintas tradiciones literarias.

La edición 20 cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura de Brasil, el Instituto Guimarães Rosa, Brazilian Publishers, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), Acción Cultural Española, el Festival LEA de Atenas y la revista Banipal, además de las editoriales Páginas de Espuma y Penguin Random House.