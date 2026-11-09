Tapatío Víctor Zambrano conquista el segundo lugar en el Maratón Internacional Guadalajara

El corredor tapatío Víctor Zambrano destacó en la edición XLII del Maratón Internacional Guadalajara SKARCH hidratado por Electrolit 2026, al conquistar el segundo lugar de la categoría Elite varonil, detrás de dos atletas kenianos que dominaron los primeros puestos de la competencia.

El primer lugar fue para Joshua Kipkemboi Kogo, de Kenia, quien completó el recorrido con un tiempo de 2:20:39 horas. Zambrano cruzó la meta en 2:22:05 horas, mientras que el tercer puesto correspondió a su compatriota Abraham Kapsis Kipyatich, con un registro de 2:22:18 horas.

Además de subir al podio, Zambrano obtuvo los incentivos económicos destinados al mejor mexicano, mejor jalisciense y mejor tapatío, reconocimiento que se incorporó por primera vez en esta edición de la carrera.

En la rama femenil Elite, el dominio también fue keniano. Lydia Naliaka Simiyu se llevó la victoria con un tiempo de 2:33:45 horas, seguida de Lucy Cheruiyot, quien registró 2:36:40 horas, y Merci Jebichii Kipkemoi, con 2:41:21 horas.

La mexicana mejor posicionada fue Fanny Oropeza, quien terminó en el quinto lugar absoluto con un tiempo de 2:45:39 horas y obtuvo el incentivo correspondiente a la mejor jalisciense.

Por otra parte, la categoría de silla de ruedas tuvo un podio completamente mexicano en ambas ramas. En la femenil, Yeni Hernández se llevó el primer lugar con un tiempo de 2:18:33 horas, seguida de Leticia Sánchez, con 2:32:30, y Evelyn Enciso, con 2:42:42.

En la rama varonil, Gonzalo Valdovinos conquistó la primera posición al detener el cronómetro en 1:48:44 horas. Martín Velasco obtuvo el segundo lugar con 1:57:39, mientras que Pedro Gandarilla completó el podio con 2:02:18 horas.

El encuentro deportivo, que cuenta con la etiqueta Label de World Athletics, reunió a cuatro mil corredores en la modalidad de maratón y tres mil 400 participantes en la competencia de relevos, en una jornada que convocó a atletas nacionales e internacionales en las calles de Guadalajara.