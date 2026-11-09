Refuerza Vero Delgadillo operativo de abastecimiento de agua en Guadalajara

Ante los problemas de suministro de agua que enfrenta el Área Metropolitana de Guadalajara, la presidenta municipal, Vero Delgadillo, anunció el reforzamiento del operativo gratuito de abastecimiento mediante pipas y cisternas, con prioridad en las colonias que registran mayores dificultades para recibir el servicio por su ubicación y la baja presión en las redes.

Refuerza Vero Delgadillo operativo de acompañamiento en las colonias afectadas por suministro de agua

Con los ajustes, el Gobierno de Guadalajara distribuirá 2.1 millones de litros de agua diariamente, a través de más de 70 pipas. Para este lunes 9 de noviembre se contempla la atención de 30 colonias, además del abastecimiento de 19 cisternas instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Entre las zonas programadas se encuentran El Salate, Quinta Velarde, Olímpica, El Rosario, Atlas, 5 de Mayo, Echeverría primera y tercera sección, Vistas del Sur, Villahermosa, Polanquito, Miravalle primera y sexta sección, Balcones del Cuatro, Francisco Villa del Sur, Jardines de la Cruz primera y segunda sección, y Jardines del Sur, entre otras.

Refuerza Vero Delgadillo operativo de acompañamiento en las colonias afectadas por suministro de agua

El operativo también contempla el suministro al Rastro Municipal, mercados, unidades de la Cruz Verde y otros espacios estratégicos. A estas acciones se sumará el Gobierno de Jalisco con más de 20 pipas para atender hospitales, escuelas y puntos críticos o emergentes.

Delgadillo informó que, hasta el momento, el municipio ha distribuido más de 12 millones de litros de agua y brindado atención a más de 160 colonias. Asimismo, destacó que las 19 cisternas funcionan con la colaboración de las vecinas y los vecinos.

La alcaldesa pidió a la población consultar el calendario de rotación de agua limpia del SIAPA y concentrar sus solicitudes de abastecimiento mediante el SIAPA Bot, en el WhatsApp 33 5164 4440, con el propósito de organizar las necesidades y mejorar la distribución de las unidades.

Refuerza Vero Delgadillo operativo de acompañamiento en las colonias afectadas por suministro de agua

Además, personal del Gobierno municipal realiza recorridos de verificación para identificar las necesidades de cada colonia y orientar el despliegue de las pipas. Como parte del seguimiento, Vero Delgadillo anunció que realizará cortes informativos de manera regular durante las mañanas para comunicar las actualizaciones del operativo.

“Solo en equipo, cada quien haciendo lo que le toca, vamos a poder hacerle frente a esta crisis”, expresó.