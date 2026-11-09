Arremete Laura Haro contra MC y Mirza Flores; les acusa de ser “chalán” de Morena

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, lanzó fuertes críticas contra Movimiento Ciudadano y particularmente contra su coordinadora estatal, Mirza Flores, por respaldar el presupuesto federal, pese a los recortes que, según la priista, perjudican a Jalisco en materia de infraestructura y obra pública.

Durante rueda de prensa, Haro acusó a MC de abandonar su papel de oposición para convertirse en aliado de Morena y cuestionó la congruencia de Flores, quien anteriormente había confrontado al partido guinda y recibido la solidaridad del PRI ante las agresiones que denunció.

La dirigente priista consideró que el respaldo de Movimiento Ciudadano al presupuesto federal exhibe un sometimiento político y calificó a sus integrantes como “simples chalanes” de Morena.

“Eso te habla del nivel de la incongruencia de Movimiento Ciudadano, donde ya se había quitado la máscara, pero hoy se expone de cuerpo completo, su nueva misión en la vida de ser los simples chalanes, simples chalanes de Morena. Y todo esto tiene que ver justo con lo que ha estado pasando estos últimos días”, expresó.

Haro cuestionó particularmente que el partido naranja respaldara un presupuesto que, de acuerdo con sus señalamientos, contempla una reducción de 70 por ciento en recursos para obra pública en Jalisco, pese a los anuncios de inversión federal para atender la crisis hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara.

Sostuvo que en los últimos ocho años la entidad perdió 83 por ciento de los recursos promedio destinados a proyectos de inversión e infraestructura, por lo que consideró contradictorio que los legisladores de MC avalaran el presupuesto.

La presidenta del PRI adelantó que este martes 10 de noviembre acudirán a la Ciudad de México para solicitar una reasignación de al menos 30 mil millones de pesos, mediante reservas presupuestales que contemplen recursos para agua, carreteras, campo, mujeres, educación, seguridad, policías municipales y proyectos metropolitanos.

También advirtió que su partido votará en contra del presupuesto si no se atienden sus planteamientos.

“Nosotros por supuesto que votaremos en contra de un presupuesto que endeuda al país, de un presupuesto que no atiende las necesidades y nosotros lo hemos dicho, nosotros sí queremos que se resuelva de a de veras el problema del agua, de a de veras y de fondo. Y por eso aquí se ve reflejado en nuestros planteamientos y nuestras propuestas”, sostuvo.

Laura Haro insistió en que los recursos anunciados para atender la crisis hídrica no compensan los recortes en otros rubros de inversión pública.