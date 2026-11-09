Intervienen al “R2” en el Antiguo Hospital Civil por heridas de bala durante su captura

Intervención a capo del CJNG

Tras su captura este domingo 8 de noviembre en un restaurante de Avenida México al cruce con Terranova, Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2″, tuvo que ser operado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, debido a las heridas de bala que sufrió al enfrentarse con fuerzas federales que encabezaron el despliegue policiaco para su captura.

El presunto cabecilla de la célula criminal de “Los Rs”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convalecía este lunes en el nosocomio mientras se recupera de la intervención quirúrgica por las lesiones con las que resultó en pecho y piernas.

El presunto capo fue capturado en el restaurante Sabea, en donde tenía desde las 6 de la tarde del sábado 7 de noviembre, festejando junto con otras 19 personas que también fueron arrestadas.

Aparentemente, los encargados del negocio les habían pedido salir pero los comensales se negaron y siguieron la fiesta hasta el domingo 8, cuando fueron detenidos por la Secretaría de Marina, con supuesta información de la DEA.

Su hermano Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ex Alcalde de Uruapan fue detenido en Atotonilco el pasado 30 de julio.

Rafael tiene en su contra orden de aprehensión por homicidio calificado, emitida en Apatzingán, Michoacán, y otra con fines de extradición a los Estados Unidos por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, aparte de delitos relacionados con armas de fuego.

LOS 19 DETENIDOS JUNTO AL “R2″, ESTÁN EN FGR JALISCO

En la sede de la Fiscalía General de la República se encuentra las otras 19 personas que fueron detenidas junto a Rafael Álvarez, alias “El R2″, y según ha trascendido en redes sociales, entre ellas se cuentan a cuatro músicos de un grupo norteño que amenizaba la fiesta en la que el líder criminal fue arrestado.

La FGR señaló que se están realizando las diligencias y declaraciones de los detenidos y que el Ministerio Público tiene que resolver su situación legal este martes.