Cemex reconoce a las obras más destacadas de México

Cemex reconoció en una gran ceremonia, realizada en Monterrrey, Nuevo León, a los ganadores de la edición 35 del Premio Obras Cemex durante una ceremonia que reunió a arquitectos, ingenieros, diseñadores y profesionales de la industria de la construcción.
En su 35 aniversario, este certamen de la empresa mexicana destacó las obras mexicanas que aportan a la arquitectura y la construcción del país.
Esta edición también marcó el inicio del nuevo formato bienal del Premio Obras Cemex.
La selección de las obras estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas de la construcción de México y el extranjero: los arquitectos Alfonso Garduño, Carlos Jiménez, Gabriela Etchegaray, Ignacio Mallol, Soledad Rodríguez y Sara Topelson, presidenta del jurado; los ingenieros Federico Alba, Anne Ellis y César Ruiz; así como el Dr. Roberto Stark. Su experiencia, conocimiento y diversidad de perspectivas respaldaron la elección de los proyectos reconocidos en las seis categorías de esta edición.
Ellos son los ganadores del Premio Obras Cemex 2026 por categoría:
Vivienda Individual/1er lugar: Casa Tao2do lugar: Casa 720°3er lugar: Casa entre dos ríos
Infraestructura y Movilidad/1er lugar: Puente Las Truchas2do lugar: Autopista Mante-Tula3er lugar: Carretera a Chapala F4
Espacio Urbano y Paisaje/1er lugar: Parque Quintana Roo2do lugar: Mercado Público Florentino Hernández Bautista3er lugar: Plaza Grande
Vivienda Multifamiliar/1er lugar: Residencial Montebosco Torre Fresno2do lugar: Las Arenas3er lugar: Michoacán 49
Equipamiento y Usos Mixtos menor a 1,000 m²/1er lugar: Jardín Termal2do lugar: Museo Regional “La Cacaotera”3er lugar: Centro de Reflexión y Lectura CERESO 2
Equipamiento y Usos Mixtos mayor a 1,000 m²/1er lugar: Ayuntamiento y Jardín Central de Tizayuca2do lugar: Campus Salud Digna3er lugar: Casa de la Cultura Juchitán.
La ceremonia también reconoció a Javier Sordo Madaleno con el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano, distinción que celebra la trayectoria de arquitectos e ingenieros cuya obra ha dejado una huella significativa en México y ha trascendido a nivel internacional.
Como parte de la celebración, Cemex reconoció a los ganadores de la Beca Cemex Arquitecto Marcelo Zambrano, iniciativa que desde hace 20 años impulsa el desarrollo académico y profesional de jóvenes arquitectos mexicanos con un potencial sobresaliente.
En esta ocasión recibieron la distinción el arquitecto Roberto Rodríguez Martínez, ganador de la edición 2025, y el arquitecto Rodrigo Molina Rueda, ganador de la edición 2026.
Por primera vez, la ceremonia también dedicó un momento especial a los asistentes y reconocidos de la Cátedra Cemex de la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey, con el propósito de destacar el talento de las nuevas generaciones y su aportación al futuro de la arquitectura y la construcción en México.
Desde 1991, el Premio Obras Cemex reconoce el talento y la visión de quienes, a través de sus obras, transforman espacios y contribuyen al desarrollo de mejores ciudades y comunidades. En el marco de su 120 aniversario, Cemex reafirma este compromiso y su propósito de impulsar la evolución de la construcción y contribuir al desarrollo de México.