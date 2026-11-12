Descartó la CEDHJ tortura contra detenidos por manifestación del 11 de octubre

La sede de la CEDHJ. Diputados quieren saber qué hizo la CEDHJ el 11 de octubre, afuera de Casa Jalisco.

La investigación sobre si existió tortura o tratos crueles en contra de los 39 detenidos tras la manifestación del 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, en el informe que envió la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, a petición del Congreso del Estado, la Defensoría “descartó posibles actos de tortura y tratos crueles”.

La solicitud del informe lo presentó el legislador Enrique Velázquez y tuvo el respaldo del Pleno. La legisladora Tonantzin Cárdenas, también le pidió cuentas a la Defensoría.

El informe llegó este jueves al Congreso de Jalisco y en el documento establece que “sí se recabó información sobre un posible uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad en contra de los manifestantes”.

Los detenidos y manifestantes del 11 de octubre presentaron 25 quejas ante la CEDHJ y la Defensoría abrió el acta de investigación 41/2026, la cual fue remitida a la CNDH el 26 de octubre pasado.

En las constancias que integran el expediente 3749/2026 de la CNDH se encuentran los certificados médicos de lesiones practicados a las personas detenidas, las entrevistas y visitas realizadas a quienes fueron apresados, así como las visitas que hizo personal de la CEDHJ en las instalaciones de la Fiscalía del Estado y el Penal de Puente Grande.

Por lo que se refiere a posibles dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, la CEDHJ puntualizó que debido a que durante la integración de la queja y el acta de investigación referida no se recabaron ni adjuntaron pruebas y/o quejas sobre presuntos actos de tortura, así como ante el escaso tiempo que otorgó la CNDH, entre la atracción del caso y la entrega del expediente, no se ordenó la práctica de estos estudios.