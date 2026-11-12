La Semadet realiza un Plan Integral para restaurar el río Milpillas y las cascadas de Huaxtla

La secretaria de Medio Ambiente, Paola Bauche y Yussara Canales y José Guadalupe Buenrostro, diputados del PVEM. Se crearon dos áreas protegidas en 2026.

Para responder a una interrogante del diputado del PT, Leonardo Almaguer, en la sesión de Glosa del II Informe de Gobierno, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche Petersen, informó que como parte del Plan Integral de Acción para restaurar el río Milpillas y las cascadas de Huaxtla, se estudia la posibilidad de realizar pagos por servicios ambientales a los propietarios de los predios contaminados por los basureros de Picachos y la empresa Hasar’s.

El legislador solicitó a la Semadet que se haga el saneamiento de los afluentes y se atienda el impacto que causó el derrame de lixiviados de ambos basureros, ocurrido en el mes de septiembre pasado.

La funcionaria dio a conocer que se reunió con pobladores de la zona y dijo que la Comisión Estatal del Agua (CEA) tomó muestras del agua que corre por el río Milpillas, el miércoles pasado.

“Estamos justamente trabajando en mesas de trabajo con las comunidades, específicamente para trabajar en toda el área natural. Estamos trabajando en áreas destinadas voluntariamente a conservación, viendo la necesidad de si hay áreas naturales protegidas ofreciendo pagos por servicios ambientales para cuidar el medio ambiente alrededor”, explicó.

Del tema también hablaron los diputados Alejandro Puerto, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas.

El legislador de Morena, Alejandro Puerto, mostró fotografías de la zona contaminada con los lixiviados y pidió que se revise también un posible daño a los suelos, ya que se muestran sedimentos que pudieran ser tóxicos.

En entrevista posterior, la titular de la Semadet, reconoció que la meta de que un millón de autos realice la verificación de sus motores, está lejana.

Apenas van 550 mil verificaciones y la meta que se trazó el gobierno de Jalisco en 2026, en el segundo año de gobierno de Pablo Lemus, fue verificar un millón de vehículos.

“Este año llevamos alrededor de 533 mil, pero son alrededor de 550 mil verificaciones mas o menos. La meta la tenemos de un millón, vamos un poco más abajo. Necesitamos y esperamos que en este fin de año tengamos un repunte. Recuerden el programa de Verificación Vehicular es un programa obligatorio, ante la situación de que tenemos una ciudad tan grande, con un parque vehicular en crecimiento, necesitamos asegurarnos que los vehículos que transitan en el Área Metropolitana de Guadalajara van conforme a la norma, esto para asegurar la calidad del aire por una cuestión de salud”, precisó.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente resaltó que en 2026 se logró realizar la consulta para crear el área natural protegida de la Sierra de Cacoma, que abarca seis municipios y capta agua para los ríos Purificación y Cuixmala, en la región Costa Sur.

Además, este año se decretaron dos áreas naturales estatales “San Miguel” en el municipio de El Limón y “Zapotitlán” en el municipio de Zapotitlán de Vadillo.

A la sesión de Glosa del tema de medio ambiente también acudieron la diputada de MC, Alejandra Giadans y el representante del PVEM, José Guadalupe Buenrostro.