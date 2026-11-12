Académicos de la UdeG desarrollan modelo matemático para anticipar ciclos de robo en Guadalajara

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Investigadores del Centro Universitario de Guadalajara (CUGuadalajara) desarrollaron un modelo matemático que permite analizar los ciclos en los que ocurren los robos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), así como la manera en que los delincuentes adaptan sus estrategias a los hábitos y rutinas de las potenciales víctimas. La investigación obtuvo el segundo lugar en el Congreso Nacional sobre Economía y Políticas Públicas sobre México, organizado por la Universidad Iberoamericana.

El doctor Raúl Vladimir Gómez Díaz, académico e investigador del Departamento de Crecimiento Económico, Producción y Consumo Responsable de CUGuadalajara, explicó que el proyecto está basado en una teoría de juegos que estudia la interacción entre los propietarios, quienes buscan proteger sus bienes, y los oportunistas o potenciales delincuentes que aprovechan escenarios favorables para cometer robos.

A partir de este análisis, los especialistas identificaron que los delitos patrimoniales suelen concentrarse en ciclos de entre cinco y siete meses, además de incrementarse durante temporadas de mayor movilidad y circulación de dinero. Los resultados muestran que los picos de robo coinciden con el periodo vacacional de verano, particularmente entre junio y agosto, así como con la época de aguinaldos y compras de fin de año durante noviembre y diciembre.

“Eso hace que se creen más oportunidades de robo. Que nuestro modelo nos permita plantear esas ideas de manera matemática y que las podamos validar, nos abre una amplia gama de posibilidades. Nos permitiría que le hagamos modificaciones, intervenciones de política pública y podamos hacer predicciones de qué podría pasar en la realidad”, señaló Gómez Díaz.

Entre los hallazgos destaca también la limitada efectividad de los patrullajes policiales de corta duración en las colonias. De acuerdo con los investigadores, este tipo de acciones pueden generar reducciones temporales en la incidencia delictiva, pero no modifican las condiciones estructurales que favorecen los robos, por lo que los delitos tienden a reaparecer una vez que disminuye la vigilancia.

El modelo desarrollado permite incorporar distintos parámetros para evaluar el efecto de estrategias de seguridad pública y otras intervenciones gubernamentales. Gracias a ello, es posible simular escenarios y estimar cómo determinadas medidas podrían reducir la intensidad de los picos delictivos y acortar los periodos en los que se concentran los robos.

“Podríamos modificar los parámetros más importantes en la efectividad de la seguridad pública; es decir, ¿cómo podemos hacer para que la policía aumente su efectividad?, ¿cuánto si se logran detener? Entonces, ese tipo de variables relacionadas con la policía o específicamente con intervenciones públicas, son las que nosotros podemos modificar, que son las más sensibles”, explicó el investigador.

Tras validar el funcionamiento del modelo, el siguiente paso para el equipo será acercarse a autoridades de los tres niveles de gobierno con el propósito de que esta herramienta pueda ser considerada en la planeación de estrategias de seguridad y en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Los investigadores también buscan compartir la metodología con corporaciones de seguridad y funcionarios responsables de la toma de decisiones. Incluso contemplan la posibilidad de impartir talleres especializados sobre el análisis de series de tiempo de incidencia delictiva para fortalecer las capacidades técnicas de quienes trabajan en la prevención y combate del delito.

El equipo de investigación está integrado por los doctores Raúl Vladimir Gómez Díaz, Carlos Obed Figueroa Ortiz y Leonardo Adalberto Gatica Arreola, de la Universidad de Guadalajara, así como por el doctor Saúl Mendoza Palacios, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). (Con información de la UdeG)