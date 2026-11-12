Invierte Tlajomulco 31 mdp en obras para tres localidades de la Ribera

Con una inversión conjunta de 31 millones de pesos, el Gobierno de Tlajomulco inició y entregó obras de infraestructura en tres localidades de la Zona Ribera, enfocadas en la rehabilitación de vialidades y espacios comunitarios.

Durante una gira de trabajo, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez puso en marcha la primera etapa de rehabilitación del panteón de Cuexcomatitlán, encabezó el arranque de la renovación de la calle Zaragoza, en San Miguel Cuyutlán, y entregó trabajos en el fraccionamiento Nuevo San Miguel.

En Cuexcomatitlán, la intervención del panteón representa una inversión aproximada de 3.5 millones de pesos y contempla trabajos en 360 metros, comenzando con la construcción de una cerca perimetral. El proyecto incluye también un nuevo acceso, andadores interiores y alumbrado.

El presidente municipal adelantó que buscará continuar con las obras para incorporar una capilla de velación, una reja de mayor seguridad y más iluminación.

“Vamos a hacer un andador bonito a todo el centro. Luego lo vamos a continuar para hacer la capilla, que es otro compromiso”, señaló.

En San Miguel Cuyutlán arrancó la rehabilitación de la calle Zaragoza, en el tramo de aproximadamente 700 metros que va de la calle Juárez hasta el panteón de la localidad. La obra tendrá una inversión de 13.2 millones de pesos.

Los trabajos incluyen empedrado tradicional con huellas de concreto estampado, banquetas con criterios de accesibilidad, renovación del alumbrado y colocación de arbolado.

Quirino Velázquez explicó que el proyecto se desarrollará por etapas y que existe coordinación con el ejido para obtener material que permita continuar la intervención hasta conectar con San Lucas.

La gira concluyó en el fraccionamiento Nuevo San Miguel, donde el Ayuntamiento entregó la rehabilitación de vialidades correspondiente a dos etapas, con una inversión de 14.3 millones de pesos y una superficie intervenida de seis mil 844 metros cuadrados.

El alcalde mencionó que entre las calles contempladas en esta nueva etapa están Begonia, Clavel, Dalias y Gladiola, y se comprometió a mantener recursos en próximos presupuestos para continuar con la rehabilitación de otras vialidades del fraccionamiento.