Enfrentamiento en Ocotlán deja dos presuntos agresores abatidos y un detenido

Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se registró este jueves en el municipio de Ocotlán dejó un saldo de dos agresores abatidos, un detenido de nacionalidad hondureña y el aseguramiento de armamento de alto poder, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando los militares acudieron a atender una denuncia sobre el robo de un vehículo en dicha localidad. Al arribar al punto, los uniformados fueron atacados a balazos por un grupo de civiles armados, por lo que repelieron la agresión.

Tras el intercambio de disparos, dos de los atacantes perdieron la vida en el lugar y uno más, originario de Honduras, fue capturado. En el sitio, las fuerzas federales aseguraron el siguiente arsenal y equipo táctico:

• Un fusil Barret calibre .50.

• Una ametralladora calibre 5.56 milímetros.

• Dos armas largas de diversos calibres.

• Dos granadas calibre 40 milímetros.

• Un vehículo con blindaje artesanal.

La dependencia detalló que, derivado del tiroteo, una mujer civil y un elemento castrense resultaron lesionados por disparos de arma de fuego; ambos recibieron atención médica oportuna y se reportan estables y fuera de peligro.

Tras la refriega, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en coordinación con corporaciones estatales y municipales, desplegaron un operativo por tierra y aire para dar con el paradero de otros presuntos delincuentes que lograron escapar. Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se han registrado bloqueos carreteros ni nuevas agresiones en la región.

Tanto el hombre detenido como el armamento y el vehículo blindado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones y los peritajes de ley.