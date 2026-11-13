Tras tiroteo que dejó 2 muertos, aseguran bodega con casi 20 camionetas en Ocotlán

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Una bodega en la que estaba resguardadas aproximadamente 20 camionetas, varias de ellas de lujo, habría sido asegurada por efectivos del Ejército Mexicano, luego del enfrentamiento de este jueves en el que dos presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron abatidos, además de que otro fue detenido mientras que un soldado y una mujer ajena a los hechos resultaron heridos de bala.

De acuerdo con información extraoficial, la bodega con las camionetas, que se presume son de procedencia ilícita, se encuentra en la Calle Río Santiago, de la Colonia Riveras de Zula.

Aparte de los vehículos, en la finca fueron hallados algunos cartuchos de grueso calibre, ropa y calzado táctico e insignias del CJGN.

En el tiroteo del jueves, aparte de los dos presuntos integrantes de la organización delictiva abatidos, fue arrestado un hombre de supuesta nacionalidad hondureña a quien se investiga como sospechoso de pertenecer a dicho cártel.

🚨 #ÚltimaHora | Actualización tras el enfrentamiento en #Ocotlán, #Jalisco 🇲🇽.



⚠️ Tras una agresión al Ejército en las zonas de Maravillas y Lázaro Cárdenas, @Defensamx1 confirma:



💥 2 presuntos criminales abatidos.



🔗 1 detenido (de origen hondureño).



🏥 1 militar y 1 una… pic.twitter.com/UQ1YSwmBbR — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) November 13, 2026

El soldado y la mujer que fueron lesionados de bala en el enfrentamiento, al parecer se encuentran estables.