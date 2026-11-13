Guadalajara

Fiscalía de Jalisco te aconseja la manera de prevenir ser víctima de delitos en línea durante este fin de semana largo

En el Buen Fin haz compras seguras. Recomendaciones para evitar fraudes

Por Lino González Corona

La Fiscalía del Estado, a través de la Coordinación de Prevención del Delito y de la Policía Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para realizar compras seguras, identificar posibles riesgos y tomar decisiones de consumo informadas durante esta edición de El Buen Fin.

El objetivo es -enfatizó la dependencia estatal-prevenir fraudes cibernéticos y proteger la información personal y financiera de la ciudadanía.

Durante estos días de promociones y descuentos en ventas -del 13 al 17 de noviembre-, las compras por internet tienen gran relevancia, ya que permiten comparar precios, consultar las características de los productos y realizar transacciones desde cualquier lugar.

Sin embargo, la Fiscalía recuerda que es importante adoptar medidas de seguridad para evitar que los datos personales y bancarios queden expuestos ante posibles engaños o actividades fraudulentas.

Por ello, la corporación comparte las siguientes recomendaciones para fortalecer los hábitos de consumo responsable y proteger la información durante las compras:

● Realizar compras únicamente en las páginas oficiales de los comercios o mediante aplicaciones legítimas, así como mantener actualizados los dispositivos, las aplicaciones y las herramientas de seguridad.

● Evitar acceder a ofertas mediante enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales sin antes comprobar su origen.

● Antes de ingresar datos personales o bancarios, revisar cuidadosamente la dirección electrónica y verificar que corresponda al sitio auténtico de la empresa.

● Compartir únicamente los datos necesarios para realizar una compra y evitar proporcionar contraseñas, códigos de verificación, NIP o información confidencial a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos.

● Desconfiar de ofertas con descuentos extraordinarios, mensajes que generen sensación de urgencia o notificaciones sobre premios, reembolsos o problemas con las compras que soliciten proporcionar información personal de manera inmediata.

● Antes de concretar una compra, consultar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, las garantías, los plazos de entrega, así como los mecanismos de atención a clientes y presentación de quejas.

● Guardar comprobantes de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento, ya que esta información puede ser útil para realizar aclaraciones, presentar reclamaciones o denunciar posibles fraudes.

● Si se detectan cargos no reconocidos, robo de información, accesos no autorizados a cuentas o posibles intentos de fraude, comunicarlo de inmediato a la institución financiera, cambiar las contraseñas y solicitar orientación a las autoridades competentes.

La Fiscalía del Estado dijo que tiene el compromiso de la prevención de delitos cibernéticos y el fortalecimiento de la cultura de la seguridad digital, a fin de que las y los consumidores realicen sus compras durante El Buen Fin de manera informada, responsable y segura.

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