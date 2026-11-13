En el Buen Fin haz compras seguras. Recomendaciones para evitar fraudes

La Fiscalía del Estado, a través de la Coordinación de Prevención del Delito y de la Policía Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para realizar compras seguras, identificar posibles riesgos y tomar decisiones de consumo informadas durante esta edición de El Buen Fin.

El objetivo es -enfatizó la dependencia estatal-prevenir fraudes cibernéticos y proteger la información personal y financiera de la ciudadanía.

Durante estos días de promociones y descuentos en ventas -del 13 al 17 de noviembre-, las compras por internet tienen gran relevancia, ya que permiten comparar precios, consultar las características de los productos y realizar transacciones desde cualquier lugar.

Sin embargo, la Fiscalía recuerda que es importante adoptar medidas de seguridad para evitar que los datos personales y bancarios queden expuestos ante posibles engaños o actividades fraudulentas.

Por ello, la corporación comparte las siguientes recomendaciones para fortalecer los hábitos de consumo responsable y proteger la información durante las compras:

● Realizar compras únicamente en las páginas oficiales de los comercios o mediante aplicaciones legítimas, así como mantener actualizados los dispositivos, las aplicaciones y las herramientas de seguridad.

● Evitar acceder a ofertas mediante enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales sin antes comprobar su origen.

● Antes de ingresar datos personales o bancarios, revisar cuidadosamente la dirección electrónica y verificar que corresponda al sitio auténtico de la empresa.

● Compartir únicamente los datos necesarios para realizar una compra y evitar proporcionar contraseñas, códigos de verificación, NIP o información confidencial a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos.

● Desconfiar de ofertas con descuentos extraordinarios, mensajes que generen sensación de urgencia o notificaciones sobre premios, reembolsos o problemas con las compras que soliciten proporcionar información personal de manera inmediata.

● Antes de concretar una compra, consultar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, las garantías, los plazos de entrega, así como los mecanismos de atención a clientes y presentación de quejas.

● Guardar comprobantes de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento, ya que esta información puede ser útil para realizar aclaraciones, presentar reclamaciones o denunciar posibles fraudes.

● Si se detectan cargos no reconocidos, robo de información, accesos no autorizados a cuentas o posibles intentos de fraude, comunicarlo de inmediato a la institución financiera, cambiar las contraseñas y solicitar orientación a las autoridades competentes.

La Fiscalía del Estado dijo que tiene el compromiso de la prevención de delitos cibernéticos y el fortalecimiento de la cultura de la seguridad digital, a fin de que las y los consumidores realicen sus compras durante El Buen Fin de manera informada, responsable y segura.