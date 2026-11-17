Chema Martínez impulsa estrategia de orientación incluyente

La iniciativa busca instalar placas con nombres de calles en sistema Braille para facilitar la orientación y movilidad de personas con discapacidad visual.

De acuerdo con datos del Censo 2020, en Guadalajara, 27 mil 846 personas reportan discapacidad visual, aun usando lentes. Partiendo de estos datos el coordinador del Grupo Edilicio de Morena, Chema Martínez, presentó una iniciativa para incorporar progresivamente el sistema Braille en las placas de nomenclatura de las principales calles y avenidas del Centro de Guadalajara.

La propuesta, “Guadalajara se lee con las manos”, busca que las personas con ceguera o con discapacidad visual tengan herramientas adicionales para orientarse con mayor facilidad en el espacio público, lo que fortalece su autonomía.

“Las personas con discapacidad visual tienen derecho a encontrar una ciudad que facilite su movilidad, que respete su autonomía y que les brinde las mismas oportunidades”, expresó Chema Martínez.

La iniciativa contempla una etapa piloto en el Centro Histórico, priorizando cruces de alta afluencia peatonal, paradas de transporte público, plazas y puntos cercanos a servicios municipales.

Las placas contendrán los nombres de las calles en caracteres convencionales y en sistema Braille, con características que permitan su identificación mediante el tacto, sin representar obstáculos para la circulación peatonal.

“Incorporar el sistema Braille en la nomenclatura de nuestra ciudad es una forma de reconocer que todas las personas tenemos el mismo derecho a disfrutar Guadalajara. Queremos una ciudad que se adapte a las necesidades de su gente y no que su gente tenga que seguir enfrentando barreras que podemos eliminar”, señaló.

La propuesta también establece que las personas con discapacidad visual y las organizaciones que las representan participen directamente en el diseño, ubicación y evaluación de las placas, para garantizar que respondan a sus necesidades reales.

Asimismo, plantea que las dependencias municipales elaboren un diagnóstico técnico y definan una ruta de implementación gradual, considerando las condiciones de accesibilidad, seguridad y disponibilidad presupuestal.

De aprobarse, las áreas responsables deberán presentar al Ayuntamiento, en un plazo máximo de 60 días naturales, un informe sobre las acciones realizadas para el diagnóstico inicial y la ruta propuesta para comenzar la instalación.

Con esta iniciativa, el líder morenista busca avanzar hacia una Guadalajara más accesible, en la que el espacio público garantice condiciones de igualdad, inclusión y respeto a la dignidad de todas las personas.