Desde los 16 años, Vanessa Mena tenía una idea muy clara: quería construir su propio camino y no depender económicamente de nadie. No se trataba únicamente de ganar dinero, sino de tener la libertad de tomar decisiones, desarrollar sus proyectos y demostrar que una mujer puede construir sus propias oportunidades.

Nacida en Los Ángeles, California, de padres jaliscienses, Vanessa ha vivido prácticamente la mitad de su vida entre Estados Unidos y Guadalajara. Esa experiencia entre dos culturas y mercados ha marcado su manera de entender los negocios, pero también le ha permitido identificar necesidades que hoy busca resolver mediante la tecnología.

Su trayectoria empresarial comenzó desde muy joven y encontró una oportunidad importante en el sector de la belleza y el bienestar. En plena pandemia impulsó Hair Vitamins, una marca de suplementos que logró posicionarse mediante el comercio electrónico, las páginas web y plataformas como Amazon. Apostó por un modelo de negocio digital cuando muchas empresas todavía estaban tratando de entender cómo trasladar sus productos y servicios al entorno virtual.

Con el paso del tiempo, aquella iniciativa se convirtió en una empresa con presencia en México y derechos de comercialización para Latinoamérica. Su crecimiento también le permitió comprender que el mundo digital no solamente era un canal de ventas, sino una herramienta para crear comunidades, establecer relaciones con los consumidores y ampliar las posibilidades de un negocio.

A partir de esa experiencia comenzó a compartir en redes sociales el detrás de cámaras de su actividad empresarial. Hoy reúne a más de medio millón de seguidores en sus distintas plataformas, donde aborda temas de emprendimiento, dinero, belleza, bienestar, disciplina y crecimiento personal.

Su contenido no se limita a mostrar los resultados de una empresa. También habla de los procesos, las dificultades y las decisiones que hay detrás de cada proyecto. En esa combinación entre experiencia empresarial y vida cotidiana ha construido una identidad propia como creadora de contenido, con una comunidad interesada en conocer no solamente lo que hace, sino cómo ha conseguido hacerlo.

Vanessa Mena

Romper barreras en un mundo de negocios

El camino no ha estado libre de obstáculos. Vanessa reconoce que uno de los principales desafíos ha sido abrirse paso en ambientes donde todavía prevalecen actitudes machistas y prejuicios hacia las mujeres que buscan ocupar espacios de liderazgo.

En Guadalajara, recuerda haber encontrado un entorno en el que algunas de sus aspiraciones podían parecer demasiado ambiciosas para una mujer. En Estados Unidos también ha enfrentado situaciones de discriminación y racismo, particularmente al relacionarse con sectores financieros y empresariales.

En lugar de permitir que esas experiencias definieran sus posibilidades, decidió convertirlas en un motivo para seguir avanzando.

“He pasado por muchos retos en donde tengo que demostrarme que efectivamente tengo la capacidad de hacerlo. No me doy por vencida y soy súper disciplinada para poder lograr esas metas”, comparte.

Para ella, la independencia económica femenina no debería entenderse como una alternativa condicionada a las circunstancias familiares o de pareja, sino como una posibilidad que cada mujer debe tener para decidir sobre su futuro.

Esa convicción viene de una enseñanza que recibió desde joven: una mujer debe contar con su propia economía, incluso cuando tenga una pareja o una familia que pueda sostenerla económicamente. Una idea que ha llevado a la práctica a través de sus empresas y que ahora comparte con su comunidad digital.

Su recomendación para quienes desean emprender es mantener una visión clara y no permitir que las opiniones externas apaguen sus objetivos. Reconoce que habrá negativas, momentos complicados y situaciones que pondrán a prueba la confianza personal, pero considera que ninguna de ellas debe convertirse automáticamente en una razón para abandonar el camino.

DNERO: tecnología para conectar dos mercados

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria actual es ser actual CMO en DNERO, proyecto de tecnología financiera que busca facilitar las transferencias de dinero entre Estados Unidos y Latinoamérica.

La idea nació de una experiencia personal. Al administrar negocios en ambos países, Vanessa se enfrentó a las dificultades de los movimientos bancarios internacionales: procesos tardados, comisiones y pérdidas derivadas de las conversiones de divisas.

Al conversar con sus actuales cofundadores, quienes también conocían de primera mano las dificultades que enfrentan las personas que trabajan en Estados Unidos y envían recursos a sus familias en Latinoamérica, encontró una problemática compartida.

El propósito fue desarrollar un ecosistema financiero que permitiera conectar ambos mercados y facilitar los movimientos de dinero sin pasar por las múltiples conversiones que caracterizan a las transferencias tradicionales.

“Lo que nosotros queríamos era buscar una manera de hacer una tecnología que podamos unir Estados Unidos y toda Latinoamérica dentro de un ecosistema sin tener que hacer una conversión”, explica.

La propuesta funciona como una red financiera en la que los usuarios pueden incorporarse al sistema y realizar transferencias entre sus integrantes. La aplicación contempla también una tarjeta Visa vinculada a las cuentas para utilizar los fondos.

Vanessa explica que DNERO funciona como una plataforma tecnológica que trabaja con instituciones bancarias reguladas en Estados Unidos, responsables de la infraestructura bancaria y la custodia de los recursos. De esta manera, el proyecto busca desarrollar una experiencia digital que conecte a los usuarios sin asumir directamente las funciones de una institución bancaria.

La construcción de esta tecnología ha implicado importantes desafíos, especialmente por los procesos regulatorios y las autorizaciones que exige cualquier actividad relacionada con el manejo del dinero. También ha significado abrirse camino en una industria altamente competitiva, donde la confianza y la credibilidad son fundamentales.

Actualmente, el equipo está integrado por 51 colaboradores distribuidos en El Salvador, Colombia, Argentina, México y Estados Unidos. Una estructura internacional que refleja la dimensión del proyecto y la apuesta por desarrollar tecnología desde una perspectiva latinoamericana.

Vanessa Mena

Un reconocimiento que también pertenece al equipo

El trabajo detrás de DNERO obtuvo un reconocimiento este año en los Tech Agave Awards, de acuerdo con lo compartido por Vanessa durante la entrevista.

La distinción reconoce propuestas innovadoras vinculadas con áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología financiera.

Para Vanessa, recibirlo significó mucho más que sumar un trofeo a su trayectoria. Representó la confirmación de que los años de trabajo, las dificultades y los momentos en los que el equipo pensó en abandonar estaban dando resultados.

Al hablar del reconocimiento, insiste en que no es un logro individual, sino el resultado del esfuerzo de las personas que participan en el proyecto, aunque trabajen desde distintos países.

“Esto para nosotros nos hizo darnos cuenta de que efectivamente vamos por el buen camino y que no nos podemos dar por vencidos”, relata.

Detrás de la plataforma hay una visión compartida que, según explica, se mantiene presente en las decisiones cotidianas: recordar hacia dónde quieren llegar y trabajar como un equipo para conseguirlo.

El premio también representa un vínculo especial con Jalisco. Aunque actualmente desarrolla sus actividades entre México y Estados Unidos, Vanessa mantiene una relación cercana con Guadalajara y reconoce que le gustaría regresar algún día para establecerse nuevamente en la entidad.

DNRO AR: cuando la realidad aumentada se encuentra con las recompensas

La innovación no termina con las transferencias financieras. Paralelamente, el equipo desarrolla DNERO AR, una iniciativa que incorpora realidad aumentada para generar nuevas experiencias de interacción entre las marcas y sus consumidores.

La propuesta recupera una dinámica que muchos recuerdan por el fenómeno de Pokémon Go: localizar elementos virtuales mediante el teléfono celular en espacios físicos.

En este caso, la tecnología se plantea como una herramienta de marketing. Una empresa podría, por ejemplo, anunciar que regalará 100 bebidas en una zona de Zapopan. Mediante la aplicación, los usuarios recibirían una notificación y podrían buscar recompensas digitales distribuidas en un área determinada para después acudir al establecimiento y canjearlas.

La dinámica también contempla premios económicos de distintas cantidades, desde pequeñas recompensas hasta incentivos de cinco mil pesos, que podrían utilizarse mediante el ecosistema financiero de DNERO.

Se trata de una propuesta que busca transformar la publicidad tradicional en una experiencia interactiva, aprovechando el uso cotidiano de los dispositivos móviles y las posibilidades de las nuevas tecnologías.

Para Vanessa, el futuro de los negocios pasa por encontrar maneras de integrar herramientas tecnológicas a la vida diaria, no solamente para hacer más eficientes los procesos, sino también para crear experiencias que acerquen a las personas con las marcas y los servicios.

El éxito también requiere trabajar en uno mismo

Detrás de la empresaria, la creadora de contenido y la mujer que participa en el desarrollo de tecnología financiera existe una dimensión personal que Vanessa considera indispensable para sostener su ritmo de vida.

Es madre soltera y reconoce que combinar la maternidad con las responsabilidades empresariales y la creación de contenido representa un desafío permanente. Por eso, además de trabajar en sus proyectos, ha desarrollado una serie de hábitos que le permiten organizar sus pensamientos, cuidar su bienestar y mantener la concentración.

Esa experiencia dio origen a un libro que inicialmente se tituló “Activa tu ser en el nuevo mundo” y que ahora prepara bajo el nombre de “El Once”, una propuesta integrada por 11 rituales, activaciones y herramientas que forman parte de su rutina.

Entre ellas están la meditación, los ejercicios de respiración, escribir un diario, caminar y acudir a terapia. Son prácticas que, desde su perspectiva, permiten recuperar el equilibrio en medio de las exigencias, las distracciones y la velocidad con la que transcurre la vida cotidiana.

El libro reúne precisamente esas herramientas que ella utiliza para sostener sus distintas responsabilidades. Está disponible en su página web, vanessamena.com, bajo su título anterior, mientras prepara el lanzamiento de su nueva identidad editorial para diciembre, coincidiendo con su cumpleaños.

Vanessa no presenta estas prácticas como una fórmula mágica para alcanzar el éxito, sino como un trabajo constante de autoconocimiento y disciplina.

Incluso reconoce que ha atravesado momentos en los que ha querido abandonar sus proyectos. La presión, los pensamientos negativos y las exigencias personales pueden convertirse en una carga, especialmente cuando se intenta responder simultáneamente a diferentes responsabilidades.

Sin embargo, ha desarrollado una manera particular de afrontar esos episodios: entender que un mal día no determina el futuro.

“Hoy me siento mal, pero mañana te levantas y haces tus cosas”, expresa al explicar cómo procura separar los momentos difíciles de la visión que tiene para su vida.

Vanessa Mena

Una visión de futuro sin miedo a la tecnología

Otra de las ideas que Vanessa ha defendido en sus plataformas es su postura frente a la inteligencia artificial. Considera que existe una narrativa que presenta a la tecnología como una amenaza para el empleo y las capacidades humanas, cuando también puede convertirse en una herramienta para potenciar el talento y ampliar las posibilidades de las personas.

Desde su experiencia, la inteligencia artificial permite trabajar con mayor rapidez, acceder a información y desarrollar proyectos que antes requerían más recursos y tiempo.

“Yo digo que ahorita soy un superhumano porque tenemos una inteligencia, una conexión y una rapidez para tener las cosas”, comenta al describir cómo ha incorporado estas herramientas a su actividad empresarial.

Su perspectiva está relacionada con la manera en que ha construido sus negocios: aprovechar las transformaciones tecnológicas para encontrar soluciones, crear oportunidades y conectar mercados.

De una marca de suplementos desarrollada durante la pandemia a una plataforma financiera con un equipo internacional, Vanessa Mena ha trazado una trayectoria que combina emprendimiento, innovación y crecimiento personal.

Su historia también pone sobre la mesa una reflexión sobre las posibilidades de las mujeres en el mundo empresarial: tener una visión, prepararse, construir independencia económica y no permitir que los prejuicios definan hasta dónde pueden llegar.

Su siguiente etapa apunta a consolidar su participación en la economía digital y acercar sus proyectos a nuevas comunidades en Latinoamérica. Mientras tanto, mantiene un mensaje que atraviesa sus distintas facetas: creer en las propias capacidades y estar dispuesta a aprender y adaptarse.

“Se preparen porque se vienen unos años de muchísimo crecimiento para todo el mundo. Es simplemente que crean en ustedes”, concluye.