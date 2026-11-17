Desde Puerto Vallarta a Ucrania

¿Cuántas señales se ignoraron en su momento para que el grupo criminal que se llamó CJNG se convirtiera en el peor de los cárteles del país?

En el tema del reclutamiento de jóvenes mexicanos mediante engaños (se les dice que van a trabajar como guardias de seguridad) para ser llevados al frente de la guerra entre Rusia y Ucrania, hay una conexión con Puerto Vallarta. Desde teléfonos de ese municipio se realizaron los enganches y los pagos para trasladar a los muchachos hasta el avión que los llevaría a Rusia; desde esos teléfonos se les convenció de que el empleo ofrecido “no tenía nada que ver con la guerra”.

“Somos muchos aquí en la misma situación”, es lo que ha alcanzado a decir uno de los muchachos a su familia mediante un mensaje desde el frente de guerra, pidiendo ayuda para que lo saquen de allí.

¿Los números de Puerto Vallarta son una mera casualidad o son una señal que, de ignorarse nuevamente, daría pie a nuevas cadenas criminales?

El reclutamiento forzado de muchachos para el narco mediante call centers y enganches en la central camionera es tan real que existen esfuerzos oficiales para combatirlo.

El narco se mueve rápido hacia nuevas actividades cuando pierde otras. Puerto Vallarta no puede convertirse en el call center de un reclutamiento criminal a nivel internacional. Ya mucho le costó esa paz narca que vivió cuando el sanguinario criminal conocido como El Mencho dominó ese municipio.

El futuro de Silicon Jalisco Valley

La presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en China puede representar para nuestro estado mucho más de lo que podría suponerse.

En primera instancia, aquella reunión es una

renovación de Yalta, aquella cumbre en la que EU, Gran Bretaña y la Unión Soviética se repartieron el mundo, establecieron áreas de influencia y definieron, mal que bien, algunas pautas mínimas para que sus enconadas disputas no terminaran en un desastre nuclear.

Los nuevos amos no incluyen al avejentado imperio británico y, ante la desaparición de la república de los soviets, está de nueva cuenta la antidemocrática Rusia, más que dispuesta a ocupar un lugar en la mesa.

EU, China y Rusia tratarán de entenderse y marcar el derrotero del mundo.

Jalisco deberá estar atento a ese reparto e, igualmente, a lo que la presidenta de México logre traer como compromisos de inversión fuerte, dejando atrás los envíos de Temu, para que el coloso asiático se comprometa con inversiones más tangibles (y todo eso sin que Trump se exaspere demasiado).

¿En qué áreas pueden caer estas inversiones para Jalisco? En áreas vinculadas a los semiconductores y la fabricación de servidores, además de sistemas de almacenamiento.

Jalisco es, en este momento, el puntero en exportaciones hacia EU, claro está, de mercancías de alta tecnología y cómputo. Atentos a lo que pase en Asia.