La decimoquinta edición del Festival Pixelatl concluyó en Guadalajara y Zapopan con la participación de 2 mil 350 personas de 21 países, quienes asistieron durante ocho días a actividades de formación, conferencias, talleres, proyecciones cinematográficas y encuentros de negocios relacionados con la animación, los videojuegos y el cómic.

Las actividades se desarrollaron en Ciudad Creativa Digital, INGENIA, La Casa del Autor y el Museo Cabañas, sedes que recibieron a profesionales de la industria audiovisual, artistas y público interesado en los distintos campos de la creación.

Uno de los momentos centrales de esta edición fue la entrega del Chinelo a la Excelencia Audiovisual a la directora francesa Maïlys Vallade, quien recibió el reconocimiento por su trayectoria. La realizadora formó parte de la delegación de Francia, país invitado de honor del festival.

Durante la ceremonia de clausura, José Iñesta, cofundador de Pixelatl, destacó el papel del encuentro como plataforma para impulsar proyectos que posteriormente llegan a distintas pantallas, medios y consolas. También reconoció la participación de instituciones, organizaciones, empresas y público en la continuidad del festival, que este año celebró 15 años de actividades.

La premiación reconoció proyectos de distintos países en las categorías de animación, videojuegos, cómic y libro ilustrado. En Short Way, dedicada a proyectos de cortometraje animado, el primer lugar fue para Florecer, de Stephanie Decuir y Humberto Porras; el segundo para Dense, de Jess Bianchi, y el tercero para Luz, Clota, Aleja y a veces Leonor, de Catalina Matamoros, de Colombia.

En videojuegos, Hellbound Inc, de Templo, obtuvo el premio Game of the Year 2026, mientras que The War in Chiapas, de Bandprice, recibió el Chinelo al VMX Videogame Showroom, dirigido a producciones en fase beta.

Por su parte, Decaer, de Juan Camilo González, de Colombia, ganó en la categoría de Animación Experimental, mientras que Two Ice Cream Please, de Jasmine Elsen, recibió una mención honorífica.

En la categoría de Mejor Corto Internacional, el reconocimiento fue para The Flesh Dress, de Joachim Hérissé, de Francia. De Ayer a Luego, de Diego Solano Flores, obtuvo una mención honorífica. El premio al Mejor Corto de Estudiante Mexicano fue para Encuéntrame, de Giovanna Díaz de Sandi Miranda, de Jalisco.

En cómic, Boys Of The Night, de Dacachi, fue elegido Mejor Cómic del Año. Asimismo, en SecuenciArte, categoría dedicada a proyectos de cómic, Garabateando, de Reese Polilla, obtuvo el primer lugar; Donde la Magia te Encontró, de Sophiecva, el segundo, y Zapatito Blanco, de Atramento, el tercero.

El reconocimiento Paal, destinado a libros ilustrados para las infancias, fue para A la Caza de las Cosas de la Casa, de Felipe Rodríguez, de Colombia.

Finalmente, Catbox, de Framatika Studio, de Chile, ganó Ideatoon 2026, uno de los reconocimientos principales del festival, que distingue al mejor proyecto de serie o largometraje animado.

La ceremonia de clausura incluyó la proyección de un cineminuto realizado por el estudio Mr. Machín, encabezado por Thalía Machuca y Roi Contreras, además de una celebración con temática neón por los 15 años del encuentro.

Pixelatl regresará en 2027 a sus fechas tradicionales, a mediados de septiembre.