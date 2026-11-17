La ampliación del transporte público debe traducirse en beneficios concretos para las familias, especialmente para quienes viven en colonias alejadas de las principales rutas de movilidad.

Así lo planteó la diputada Alejandra Giadans durante la comparecencia de la Secretaría de Transporte ante el Congreso de Jalisco, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Diputada Alejandra Giadans

Nuevas conexiones para el norte de Zapopan

Al presentar sus conclusiones, la legisladora reconoció los avances en infraestructura y conectividad, y puso como ejemplo la incorporación de nuevas rutas que acercan a habitantes de distintas colonias de Zapopan al sistema de transporte masivo.

Entre ellas mencionó la ruta 10, que conecta a las familias de Lomas del Refugio, Arroyo Hondo, Agua Fría y Nueva España con la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero y Mi Macro Periférico.

También destacó la ruta 6-B, que enlaza a Mesa Colorada Poniente, Mesa de los Ocotes y Villas de Guadalupe con Periférico Norte, un servicio que, de acuerdo con lo expuesto por la diputada, beneficia a más de mil 200 personas diariamente.

Giadans señaló que este tipo de conexiones atienden necesidades cotidianas, pues permiten acercar a los usuarios al transporte masivo y facilitar sus traslados hacia los centros de trabajo y escuelas.

Diputada Alejandra Giadans

Beneficios que deben llegar a más familias

La diputada también reconoció la apertura del gobernador Pablo Lemus al diálogo con los estudiantes y el trabajo de la Secretaría de Transporte, encabezada por Diego Monraz, particularmente en los compromisos relacionados con el acceso al servicio.

Entre los avances mencionó el acuerdo para mantener la tarifa preferencial de cinco pesos para estudiantes durante todo el sexenio, así como la propuesta de transporte gratuito para niñas y niños de cinco a 12 años.

Sobre la Línea 4, destacó la importancia de evaluar las inversiones en movilidad más allá de la infraestructura, considerando también el tiempo que las personas pueden recuperar para descansar y convivir con sus familias.

Diputada Alejandra Giadans

GPS y seguimiento a los acuerdos

Aunque reconoció los avances, Giadans subrayó que todavía hay compromisos que requieren vigilancia y seguimiento desde el Poder Legislativo. Entre ellos, la incorporación del sistema GPS en todas las unidades comprometidas, herramienta que permitirá fortalecer la supervisión y ofrecer mejores condiciones de servicio a los usuarios.

Asimismo, consideró necesario mantener el diálogo con las y los estudiantes para verificar que los acuerdos establecidos se cumplan y que los beneficios lleguen a quienes utilizan diariamente el transporte público.

La legisladora reconoció también el trabajo de operadores y personal de supervisión, quienes mantienen en funcionamiento el servicio, y sostuvo que el Congreso debe continuar atento a las necesidades de los pasajeros.

“Desde este Congreso vamos a seguir haciendo tres cosas: acompañar a la Secretaría para seguir fortaleciendo la cobertura del transporte público y acercarlo a más familias; vigilar que el GPS llegue a todas las unidades comprometidas; y dar seguimiento, junto con las y los estudiantes, a cada compromiso firmado”, expresó.