Ante el creciente uso de plataformas digitales entre niñas, niños y adolescentes, el Sistema DIF Jalisco, en coordinación con SIPINNA Nacional y Estatal, Meta y Movilizatorio A.C., realizó el taller ‘Naveguemos juntos’, dirigido a fortalecer las capacidades de madres, padres, docentes y personas cuidadoras para prevenir riesgos en internet.

La capacitación forma parte de la estrategia Pantallas Seguras y tuvo como propósito promover una crianza digital informada, así como brindar herramientas para fomentar un uso seguro, responsable y equilibrado de la tecnología. El encuentro se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey y también se transmitió mediante plataformas digitales para ampliar su alcance.

Durante la actividad, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, señaló que el acompañamiento de las personas adultas es fundamental para que las nuevas generaciones aprendan a identificar situaciones de riesgo y navegar de manera consciente.

“Saber utilizar la tecnología no significa necesariamente saber reconocer sus riesgos o enfrentar las situaciones difíciles que pueden presentarse. Ellos podrán conocer mejor las aplicaciones, pero nosotros tenemos algo muy, muy importante que ofrecerles: nuestra experiencia, nuestro amor y la seguridad de saber que siempre pueden contar con nosotros”, expresó.

Por su parte, Diana Berenice Vargas Salomón, directora general del Sistema DIF Jalisco, sostuvo que prohibir el acceso a la tecnología no es suficiente para proteger a las infancias y adolescencias, por lo que consideró necesario que las familias aprendan a establecer límites adecuados, promover hábitos saludables y acompañar el uso de dispositivos de acuerdo con cada etapa de desarrollo.

Thais Loera Ochoa, titular de SIPINNA Jalisco, destacó que la construcción de entornos digitales seguros requiere la participación conjunta de las familias, las escuelas, las instituciones públicas y las empresas responsables de las plataformas que utilizan niñas, niños y adolescentes.

En el taller central, impartido por Paola Cristo González y Elsa Fernández Hernández, de Movilizatorio A.C., con la colaboración de Meta, se abordaron los riesgos y oportunidades de los entornos digitales, así como las señales de alerta ante posibles situaciones de vulnerabilidad.

Entre las herramientas presentadas estuvieron los controles de privacidad, las configuraciones para cuentas de adolescentes, la gestión de mensajes, la restricción de contenido sensible y las opciones para bloquear o reportar interacciones no deseadas en plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

También se explicó el funcionamiento del Centro para Familias, que permite vincular cuentas y consultar información sobre el tiempo de uso, los contactos y determinadas configuraciones, con el objetivo de facilitar la supervisión y el acompañamiento digital.

Otro de los temas fue la atención ante situaciones como el contacto no deseado, el acoso y la exposición a contenido dañino. Para ello, se compartieron estrategias para fomentar la comunicación abierta y la confianza entre las personas adultas y las infancias, además de promover hábitos saludables en el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos.

La jornada reunió a representantes de instituciones estatales y federales, así como de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco. La metodología incluyó demostraciones de herramientas de seguridad, ejercicios prácticos y sesiones de preguntas y respuestas para facilitar la aplicación de los conocimientos en los entornos familiares, escolares y comunitarios.