Con recorridos por las instalaciones, explicaciones técnicas y diálogo con representantes vecinales de más de 30 colonias, el Gobierno de Jalisco presentó los avances de las obras hidráulicas que se realizan para mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza supervisión de la Planta Potabilizadora no. 1 en Miravalle junto a vecinos de colonias de Guadalajara y Zapopan

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, recibió a habitantes de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá en la Planta Potabilizadora Número 1 (PP1), ubicada en Miravalle, donde conocieron los procesos de tratamiento, las condiciones de la infraestructura y los trabajos de modernización que se llevan a cabo para recuperar la capacidad del sistema.

Durante el encuentro, el mandatario estatal informó que la planta tiene más de 70 años de antigüedad, por lo que requiere una renovación de equipos e instalaciones para responder a las necesidades actuales de la metrópoli.

“Alrededor de 30 colonias nos visitaron el día de hoy aquí en la PP1 de Miravalle y pudimos supervisar, por ejemplo, que ya tenemos mayor suficiencia de agua y sobre todo una muy buena calidad del agua”, señaló Lemus.

Añadió que los representantes vecinales pudieron observar directamente las condiciones del líquido que se distribuye en la ciudad. “Las y los vecinos pudieron ver de primera mano que el agua que ya estamos suministrando a zona metropolitana tiene un muy buen color y no tiene aroma”, expresó.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza supervisión de la Planta Potabilizadora no. 1 en Miravalle junto a vecinos de colonias de Guadalajara y Zapopan

Una nueva potabilizadora, con 30% de avance

Uno de los proyectos centrales es la construcción de una nueva planta potabilizadora en Miravalle, que registra aproximadamente 30 por ciento de avance y tiene como fecha prevista de conclusión abril de 2027.

David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, explicó que los trabajos se desarrollan las 24 horas y que ya se encuentran armados los muros de los cuatro tanques clarificadores que integrarán la instalación. Cada uno tendrá una capacidad de tratamiento de 500 litros por segundo.

“Esto debe estar empezando a hacer ya las pruebas en abril, se estabiliza y debe empezar a inyectar estos 2 mil litros por segundo a la ciudad”, detalló el funcionario.

La capacidad proyectada de 2 mil litros por segundo permitirá incorporar un mayor volumen de agua tratada a la red de distribución, como parte de las acciones para atender las necesidades de abastecimiento de los hogares metropolitanos.

Lemus Navarro indicó que estas obras forman parte de una estrategia de infraestructura hidráulica respaldada por una inversión estatal superior a los 10 mil 500 millones de pesos. A esta cantidad se suma la participación federal, con lo que el acuerdo entre ambos gobiernos contempla recursos cercanos a los 25 mil millones de pesos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza supervisión de la Planta Potabilizadora no. 1 en Miravalle junto a vecinos de colonias de Guadalajara y Zapopan

Las Pintas recupera capacidad de bombeo

Otro de los avances presentados fue la puesta en funcionamiento del segundo sistema de bombeo de la Planta de Bombeo Número 2, en Las Pintas, que se suma al primero, encendido una semana antes.

Cada sistema aporta 680 litros por segundo, por lo que ambos representan alrededor de mil 360 litros por segundo adicionales para la conducción de agua hacia la ciudad.

El gobernador explicó que la recuperación de esta capacidad es relevante debido a que el cierre del sistema anterior había ocasionado una pérdida aproximada de 2 mil 500 litros por segundo.

“Hace exactamente una semana encendimos ya el sistema de bombeo en su primera parte allá en la zona de Las Pintas para ir recuperando los niveles del sistema antiguo, esto nos dio ya 680 litros por segundo”, recordó.

Con el segundo equipo en operación, se incorporan otros 680 litros por segundo, con el propósito de mejorar gradualmente la presión y el suministro en las colonias que forman parte del esquema de rotación del servicio.

“Ya recuperamos 680 (litros) y a partir de este momento estamos encendiendo el segundo sistema de bombeo como lo explicamos ya a las y los vecinos, con lo que estamos recuperando otros 680 litros por segundo adicionales conservando la mejor calidad de agua”, afirmó.

El mandatario estatal agregó que los trabajos se mantienen de manera continua y que las reuniones con habitantes de distintas zonas buscan explicar las intervenciones y atender las dudas sobre los cambios en el servicio.

“Estamos trabajando 24/7, estamos haciendo estos procesos de socialización con las y los vecinos de colonias para que conozcan qué es lo que está pasando”, apuntó.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza supervisión de la Planta Potabilizadora no. 1 en Miravalle junto a vecinos de colonias de Guadalajara y Zapopan

Vecinos conocen los trabajos

En el recorrido participaron también Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua; Ismael Jáuregui Castañeda, director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y Luis Barboza Niño, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), quienes acompañaron las explicaciones sobre la operación y los proyectos en marcha.

También asistieron Juan José Frangie Saade, alcalde de Zapopan, y Bernardo Fernández Labastida, jefe de Gabinete del Gobierno de Guadalajara.

Entre los testimonios, Sandra Vargas, vecina de la colonia Miguel Hidalgo y consejera del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, comentó que el recorrido le permitió conocer los procesos que se realizan en la planta. Además, señaló que ha percibido mayor fluidez y presión en el suministro, así como la importancia de que el agua llegue con calidad a los hogares.

Por su parte, Jesús Fernando Preciado, habitante de la colonia Las Águilas, en Zapopan, compartió que vecinos de su zona comenzaron a reportar una mejor presión durante los últimos días, después de que se activó el esquema de rotación y entraron en funcionamiento los primeros equipos de bombeo.

La visita forma parte de las acciones de comunicación con las comunidades mientras continúan los trabajos de rehabilitación, ampliación y modernización de la infraestructura hidráulica metropolitana, con el objetivo de recuperar capacidad de conducción, fortalecer el tratamiento del agua y mejorar la continuidad del servicio.