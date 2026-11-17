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Con una agenda integrada por actividades de salud, cultura, deporte, accesibilidad y fortalecimiento institucional, el Gobierno de Jalisco realizará la Semana de la Discapacidad del 24 de noviembre al 6 de diciembre, a través de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Las acciones se desarrollarán en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, y estarán organizadas en seis ejes: niñas, niños y adolescentes; accesibilidad e identidad; gobernanza y rendición de cuentas; arte y sensibilización; salud; y deporte e inclusión.

Gabriela Elizabeth Méndez González, directora de Inclusión a Personas con Discapacidad de Jalisco, destacó que se trata de una estrategia transversal que involucra a distintas dependencias y sectores para atender las necesidades de esta población desde ámbitos como la salud, la cultura, la educación y el deporte.

Las actividades iniciarán el 24 de noviembre con la presentación de la Política TAN, enfocada en el Tamiz Auditivo Neonatal y la adquisición temprana de la Lengua de Señas Mexicana para niñas y niños sordos.

Entre las actividades destacan una jornada de emisión de certificados de discapacidad y ganchos de estacionamiento reservado el 1 de diciembre; la sesión del Sistema Estatal para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad el 2 de diciembre; y la presentación de la obra teatral ROTO. Un juego sobre el cuerpo que resiste el 3 de diciembre.

La programación también incluye capacitación especializada para personal de salud en derechos sexuales y reproductivos, así como una exhibición de básquetbol adaptado y charlas de prevención de infecciones de transmisión sexual.

Con esta agenda, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer la coordinación institucional, eliminar barreras físicas y actitudinales y promover condiciones de accesibilidad, inclusión y participación plena para las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública.