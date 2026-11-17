Diego Monraz compareció durante casi tres horas ante diputados locales.

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, afirmó que el servicio de camiones y líneas del tren ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara es un ejemplo a escala nacional. Sin embargo, diputados de oposición señalaron que esperar 45 minutos para abordar un camión, no es algo para presumir.

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, compareció durante casi tres horas ante 20 de los 38 diputados -al comienzo de la sesión- y ahí enfatizó que el sistema de transporte de la capital jalisciense es una referencia para otros estados, al crear dos sistemas de transporte masivo, como son la Línea 4 y la Línea de Mi Macro Aeropuerto, en forma simultánea.

“Guadalajara es una antes y después de los últimos ocho años. En los últimos 33 años teníamos tres sistemas de transporte masivo: Línea 1 y 2 del Tren Eléctrico y Mi Macro Calzada. A partir de 2019 y hasta hoy, hemos crecido 165 kilómetros de transporte masivo entre sistemas y modalidades eléctricas, electro movilidad y BRT”, dijo Monraz.

Representantes de las bancadas de Morena, Futuro, Hagamos, PT y PRI, señalaron que en la periferia los usuarios tardan hasta 45 minutos para abordar un camión y que no se respetan los horarios y recorridos completos de algunas rutas.

La diputada de Morena, Itzul Barrera dijo que el titular de la Setran vive en un “mundo de caramelo”, porque la mayoría de usuarios señala quejas acerca del servicio de transporte público.

“No se en que mundo vive, en un mundo de caramelo, porque llegó a decirnos que el camión pasa cada 15 minutos, que las escaleras del Tren sí sirven y que además todo está bien, que hasta la gente ahorra con la nueva tarifa del transporte público. Se atrevió a decir que somos la envidia nacional en transporte público”, precisó Barrera.

La legisladora de Hagamos, Valeria Ávila, le reclamó al secretario de Transporte que no se han construido cinco estaciones de Mi Macro Periférico al oriente de la ciudad, por lo que Tonalá carece de ese servicio en su ruta troncal.

Dijo que el gobierno estatal construye una narrativa de que la ciudad tiene un sistema de transporte moderno y eficiente.

“Por qué una cosa es modernizar el transporte público y otra muy distinta es garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad y es esa diferencia la que importa. Importan porque mientras en algunas zonas de la metrópoli cuentan con infraestructura de transporte masivo distintas opciones de conexión para desplazarse, en otras todavía tiene que recorrer largas trayectos para acceder al transporte, realizar varios transbordos y usar servicios complementarios que encarecen sus viajes”, subrayó Valeria Ávila.

Diego Monraz dijo que se tiene una cobertura de transporte público de 97% del total de la mancha urbana y señaló que de las escaleras eléctricas en el Tren Ligero 95% están en operación.

En respuesta a la diputada Tonantzin Cárdenas, el titular de la Setran informó que para resolver la saturación en las líneas 1 y 2 en horas pico, llegarán nuevos trenes en lo que resta de 2026.

“Este mismo año están llegando ya 11 nuevos trenes a Guadalajara para las líneas 1 y 2, (ustedes mostraron) imágenes (en la estación Juárez) en horas pico y donde se percibe que no pueden salir todos los usuarios en los primeros vagones. El objetivo con la llegada de estos nuevos trenes es que precisamente salgan en el primer vagón y con esto mejorar el servicio que hemos tenido en el pasado”, respondió el secretario.

Al final, la diputada de MC, Alejandra Giadans, afirmó que el transporte en las ciudades que gobierna Morena no sirve y puso como ejemplos los accidentes en el Tren Maya, en el Tren Interoceánico y en la Línea 12 del Metro en la ciudad de México y para ello mostró imágenes en las pantallas gigantes del salón de sesiones.